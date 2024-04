Warszawa traci ważnego wiceprezydenta. M. Olszewski: mocna rekonstrukcja w ratuszu Cyryl Skiba 29.04.2024 10:06 Michał Olszewski nie jest już wiceprezydentem Warszawy. Odchodzi z ratusza po trzynastu latach na funkcji zastępcy i siedemnastu w samych strukturach urzędu. – Mam już propozycje współpracy – powiedział w rozmowie z RDC. Zaznaczył też, że w ratuszu dojdzie do znaczącej rekonstrukcji.

Michał Olszewski (autor: RDC)

Michał Olszewski po 13 latach jako wiceprezydent i 17 latach jako pracownik warszawskiego ratusza odchodzi z urzędu. Potwierdził tę informację o poranku w rozmowie z Radiem dla Ciebie. W ratuszu odpowiedzialny był za duże inwestycje.

Zapytany o swoje plany zawodowe odpowiedział, że na razie idzie na długi urlop.

- Nie mam jeszcze konkretnych planów. Parę osób się zadeklarowało z jakimiś propozycjami współpracy, natomiast ja na razie wszystkim mówię, że wyjeżdżam i będę decydował, jak wrócę - wskazał.



Miejsce Olszewskiego zajmie Adriana Porowska, działaczka Polski 2050. To postanowienie umowy koalicyjnej. Polska 2050 poparła kandydaturę Rafała Trzaskowskiego w wyborach na prezydenta stolicy w zamian za fotel wiceprezydentki.

Rekonstrukcja warszawskiego ratusza

W ratuszu na pewno nastąpi w związku z tym zmiana obowiązków wśród wiceprezydentów.

- To już decyzja szefa, ale tylko mogę się domyślać, że na pewno będzie jakieś przetasowanie kompetencji w ratuszu, to na pewno. Pewnie będzie jakaś mocniejsza rekonstrukcja - powiedział Michał Olszewski.



Michał Olszewski był wiceprezydentem o najdłuższym stażu, a także pierwszym zastępcą prezydenta miasta. Podsumował w rozmowie z nami, że trudno będzie mu się rozstać z sektorem publicznym. Odpowiedzialny był za drugą linię metra, bulwary, most pieszo-rowerowy, rewitalizację Pragi czy zmiany w ścisłym centrum miasta.

