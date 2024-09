Tomasz Mencina nowym wiceprezydentem Warszawy. Zastąpił Tomasza Bratka Mikołaj Cichocki 11.09.2024 16:13 Tomasz Mencina nowym wiceprezydentem Warszawy. Zastąpił na stanowisku Tomasza Bratka, który został we wtorek odwołany z funkcji wiceprezydenta miasta. Jak stwierdził, nowe stanowisko traktuje jako zaszczyt i wyzwanie.

Tomasz Mencina (autor: mat. Tomasza Menciny/Facebook)

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powołał Tomasza Mencinę na stanowisko swojego zastępcy. Zajął on miejsce Tomasza Bratka, który został we wtorek odwołany z funkcji wiceprezydenta miasta

Tomasz Mencina do tej pory pełnił funkcję dyrektora koordynatora zadań z zakresu infrastruktury, transportu oraz inwestycji i remontów w pasie drogowym.

- Niezwykle zaszczytna rzecz móc służyć warszawiankom i warszawiakom. Oczywiście kontynuuję pracę, którą od lat wykonuję dla mieszkańców mojego ukochanego miasta - powiedział.



Jako jeden z priorytetów na swoją kadencję wskazał przyspieszenie poprawy bezpieczeństwa na stołecznych ulicach. Przekazał jednak, że chce skupić się przede wszystkim na realizacji dotychczas powierzonych mu zadań.

- Te priorytety zostały wielokrotnie wskazane przez pana prezydenta. To przede wszystkim projekty inwestycyjne, to kwestia nowego centrum Warszawy, to inwestycje tramwajowe. Generalnie wszystko to, co ma służyć mieszkańcom, co ma podnosić jakość ich życia - mówił Mencina.



Wiceprezydent zapowiedział, że więcej konkretów przedstawi w przyszłym tygodniu.

Od 11 września nowemu wiceprezydentowi podlegają w stołecznym urzędzie miasta: Biuro Infrastruktury, Biura Ładu Korporacyjnego, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa oraz Biuro Geodezji i Katastru.

Tomasz Mencina - do tej pory jako dyrektor koordynator - zajmował się zadaniami z zakresu infrastruktury, transportu, koordynacji inwestycji i remontów dróg. Z wykształcenia jest prawnikiem, w przeszłości doradzał zarządowi Telewizji Polskiej, następnie był zastępcą dyrektora Biura Prawno-Organizacyjnego w Polskim Radiu. W 2006 r. został radnym Ursynowa z Platformy Obywatelskiej, a potem burmistrzem tej dzielnicy.

Odwołany ze stanowiska Tomasz Bratek pełnił funkcję zastępcy prezydenta Warszawy od listopada 2021 r. Wcześniej był wiceburmistrzem Śródmieścia, od 2019 r. jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

W ub. roku było głośno o jego decyzji o przekazaniu Archidiecezji Warszawskiej działki na Woli. Planowana tam była budowa szkoły. Rafał Trzaskowski cofnął wtedy decyzję Bratka.

W obecnej kadencji prezydent Warszawy ma troje zastępców. Obecnie, poza Tomaszem Menciną, są nimi Aldona Machnowska-Góra i Adriana Porowska.

Czytaj też: Akcja kontrterrorystów na Bielanach. Nowe fakty ws. aresztowanego 19-latka