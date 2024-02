Wyścig o fotele prezydentów. Kto kandyduje w największych miastach Mazowsza? RDC 14.02.2024 19:16 Kto powalczy o fotele prezydentów największych miast na Mazowszu? W Radiu dla Ciebie sprawdzamy, jak wygląda zgłaszanie kandydatów w Płocku, Siedlcach, Radomiu czy w Warszawie. Komitety wyborcze nazwiska muszą zgłosić do 14 marca.

Wybory (autor: Anna Woźniak/flickr)

Co najmniej trzech kandydatów powalczy o fotel prezydenta Płocka. O reelekcję będzie starał się obecnie urzędujący prezydent Płocka Andrzej Nowakowski z Koalicji Obywatelskiej. W wypadku wygranej byłaby to już czwarta jego kadencja. Poprzednie wybory dwukrotnie wygrał w pierwszej turze. Z wykształcenia jest polonistą, był posłem Platformy Obywatelskiej w latach 2007-2010, wcześniej do 2007 był radnym rady miasta Płocka.

Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Płocka jest Piotr Uździcki. Jest wykładowcą akademickim na Akademii Mazowieckiej w Płocku. Przez wiele lat był związany z zespołem „Masovia”, działającym przy płockiej filii Politechniki Warszawskiej . Był radnym pierwszej kadencji samorządu Gminy-Miasta Płock.

Trzecim kandydatem na prezydenta Płocka, który ogłosił chęć wystartowania w wyborach, jest Tomasz Kominek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. W wyborach będzie reprezentował Trzecią Drogę. Tomasz Kominek jest wieloletnim radnym rady miasta Płocka oraz dyrektorem delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku. Będzie to jego drugi start w wyborach na prezydenta Płocka.

Radom

W Radomiu do dzisiaj zgłosiło się czterech kandydatów. Jest wśród nich także kobieta. Jeśli zaufają jej wyborcy, to może zostać pierwszą kobietą na stanowisku prezydenta Radomia. Mowa o Marcie Ratuszyńskiej, która chce, by Radom stał się wzorem, jeśli chodzi o ochronę zdrowia mieszkańców. Specjalizuje się w prawie upadłościowym.

Kandydatem mieszkańców, jak siebie określa, jest legenda siatkówki Robert Prygiel. Były reprezentant Polski zdecydował się na kandydowanie, bo tu się wychował. Wszystko, co ma najpiękniejsze w życiu i co osiągnął, to dzięki Radomiowi. Chce ściągnąć inwestorów zagranicznych.

Kolejny kandydat to ekonomista Jacek Nowak. Jego głównym celem jest bezpłatna komunikacja miejska i darmowe, zdrowe obiady dla każdego dziecka w szkole

Na trzecią kadencję ma ochotę urzędujący prezydent Radosław Witkowski, który pełni tę funkcję od dziesięciu lat. Prezydent łączy siły i popiera go Radomski Pakt Samorządowy.

Swojego kandydata nie ogłosiło jeszcze Prawo i Sprawiedliwość. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się posła Radosława Fogla czy Łukasza Podlewskiego. Niewykluczone, że kandydatem Konfederacji będzie Jan Foryś.

Siedlce

Kto zostanie prezydentem Siedlec? Ubiega się o to - na razie nieoficjalnie - trzech kandydatów. Wśród nich jest obecnie urzędujący Andrzej Sitnik, tym razem startujący ze wspólnej listy Stowarzyszenia Bezpartyjne Siedlce i Koalicji Obywatelskiej.

- My stawiamy na pierwszym miejscu dobro miasta, czyli mieszkańców. Jest porozumienie, widzimy wspólny front działań, będziemy mieli fantastycznych kandydatów na radnych, bo marzymy o tym, aby w końcu nie było totalnej opozycji w radzie miasta, która wszystko neguje i przez pięć lat to w zasadzie na linii rada miasta - prezydent, nie było żadnego porozumienia. Ustaliliśmy, co jest priorytetem i co jest najważniejsze dla miasta - tłumaczy.



W wyścigu o fotel prezydenta wystartował także obecny prezes Mostostalu, a wcześniej wójt gminy Zbuczyn Tomasz Hapunowicz.

- Ponad rok temu zostało powołane do życia z inicjatywy osób prywatnych, również środowiska Prawa i Sprawiedliwości, stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Mieszkańców „Zgoda i Rozwój”. Powstaliśmy po to, aby integrować ludzi wokół wizji zmiany naszego miasta. Mamy za sobą już pierwsze działania w terenie. Zaczęliśmy również pisać również pierwsze projekty dotacyjne - mówi.





Kandyduje także społecznik Grzegorz Orzełowski.

Warszawa

Co najmniej troje kandydatów powalczy również o fotel prezydenta Warszawy. O reelekcję będzie starał się obecnie urzędujący prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.

- Pracujemy nad tym od 5 lat, żeby przekonywać warszawianki i warszawiaków. Ja nie chcę teraz prognozować wyników, mam nadzieję, że ten wynik będzie po prostu jak najlepszy - mówi.



Prawo i Sprawiedliwość wystawi w wyborach Tobiasza Bocheńskiego. Wcześniej, przez osiem miesięcy, był on wojewodą mazowieckim.

- Warszawa naszych marzeń. To miasto niepokorne. To miasto ludzi, którzy nigdy nie ulegli zewnętrznym naciskom. Zawsze potrafili postawić na swoim - mówi.



Lewica wystawi obecną wicemarszałek senatu Magdalenę Biejat. Z Trzeciej Drogi - nieoficjalnie - kandydować ma Adriana Porowska.

Czytaj też: Magdalena Biejat kandydatką Lewicy na urząd prezydenta Warszawy. Jakie cele chce zrealizować?