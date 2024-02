Magdalena Biejat kandydatką Lewicy na urząd prezydenta Warszawy. Jakie cele chce zrealizować? RDC 14.02.2024 11:33 Magdalena Biejat z Partii Razem poinformowała, że będzie ubiegała się o urząd prezydenta m.st. Warszawy. Podkreśliła, że jej trzy główne priorytety to: inwestycje w budownictwo społeczne, dostęp do dobrej edukacji publicznej oraz bezpieczna i przyjazna przestrzeń publiczna.

Magdalena Biejat (autor: RDC)

— Mogę dzisiaj oficjalnie oraz z ogromną dumą, radością i wdzięcznością powiedzieć, że w tych wyborach (samorządowych) będę ubiegała się o urząd prezydenta m.st. Warszawy — poinformowała Biejat na konferencji prasowej na Placu Zamkowym w Warszawie.

Podkreśliła, że stolica europejskiego państwa, jakim jest Warszawa, „zasługuje na wizję i na odwagę”.

— Na odwagę na to, żeby stawiać na wielkie inwestycje publiczne, na odważne przedsięwzięcia, na to, żeby mieszkankom i mieszkańcom tego miasta żyło się lepiej, bo po prostu stać nas na to — powiedziała współprzewodnicząca partii Razem.

Cele do realizacji

Przedstawiła główne cele, które chciałaby realizować jako prezydent stolicy. W pierwszej kolejności wymieniła mieszkania.

— Warszawa musi wreszcie rozpocząć wielki program inwestycji w budownictwo społeczne, w budownictwo dla wszystkich — podkreśliła.

Na drugim miejscu Biejat wymieniła edukację, mówiła, że "„o sprawa, na którą Warszawa wreszcie musi naprawdę postawić”.

— Jestem mamą dzieci w wieku szkolnym i doskonale wiem, jak wielkim problemem jest dostęp do dobrej edukacji, do dobrych szkół publicznych w Warszawie, czas, żeby nasze dzieci, w największym mieście w Polsce mogły liczyć na to, że szkoły będą dla nich bezpieczne, że w szkole będą zaopiekowane, że w szkole będą mogły się rozwijać — powiedziała Biejat.

Jako trzeci główny swój priorytet wymieniła „bezpieczną i przyjazną przestrzeń publiczną”. W tym kontekście mówiła o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa na stołecznych ulicach oraz potrzebie stworzenia dostępnej, zielonej, przyjaznej przestrzeni publicznej.

Marek Szolc o kandydaturze Biejat

Informację o kandydaturze Biejat potwierdził we wtorek w Radiu dla Ciebie radny ugrupowania Marek Szolc.

— Wszystkie siły progresywne i postępowe idą pod jednym sztandarem ze wspólną kandydatką — mówił Szolc — Magda Biejat dała się poznać jako parlamentarzystka zainteresowana sprawami Warszawy, która była w pierwszym szeregu protestu przeciwko władzy PiS, i obrywała gazem za to, żeby Polski mogły żyć w naszym państwie bezpiecznie. Kandydatka, która jest matką, więc doskonale rozumie, jak z potężnymi wyzwaniami mierzą się dzisiaj rodzice w Warszawie. Kandydatka, którą ja przynajmniej jestem w stanie poprzeć, z absolutnie czystym sumieniem — oznajmił.

Oprócz Magdaleny Biejat potwierdzonymi kandydatami w Warszawie są obecnie urzędujący prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, a także były wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości.

