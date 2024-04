Radny wyniósł ze sklepu materiały wyborcze konkurencji. J. Wachowicz: To patologia Adrian Pieczka 12.04.2024 08:24 Radny z Pragi Północ Mariusz Borowski wyniósł ze sklepów materiały wyborcze konkurencyjnego ugrupowania. – Informuję mieszkańców, do czego jest zdolny przewodniczący Nowej Lewicy. Został nagrany w dwóch miejscach, jak ze sklepów wynosi nasze materiały wyborcze. Moim zdaniem przyczynił się przez to do wyników wyborów – mówi wiceburmistrz Jacek Wachowicz.

Urząd Dzielnicy Praga-Północ (autor: Mapy Google)

Radny Pragi Mariusz Borowski wynosił ze sklepu materiały wyborcze konkurencyjnego ugrupowania.

O sprawie poinformował w mediach społecznościowych wiceburmistrz i prezes stowarzyszenia „Kocham Pragę” Jacek Wachowicz.

– Informuję mieszkańców, do czego jest zdolny przewodniczący Nowej Lewicy Mariusz Borowski. Został nagrany w dwóch miejscach, jak ze sklepów wynosi nasze materiały wyborcze. Moim zdaniem przyczynił się przez to do wyników wyborów. To jest patologia – mówi Wachowicz.

Do zdarzenia doszło 4 kwietnia, czyli jeszcze przed wyborami samorządowymi.

W gazetach znajdowały się informacje zarówno o startujących, jak i o inwestycjach planowanych przez stowarzyszenie „Kocham Pragę”.

Wachowicz zgłosił tę sprawę na policję, a stowarzyszenie wystąpiło o częściowy zwrot kosztów materiałów wyborczych.

Radny Nowej Lewicy Mariusz Borowski, który został zarejestrowany przez kamery, wytłumaczył się z wyniesienia gazet ze sklepu Radiu dla Ciebie. Podkreślił, że to było kilkadziesiąt egzemplarzy bezpłatnej, a przede wszystkim publicznie dostępnej gazety.

– Gazeta miała służyć mi na użytek prywatny dla rodziny oraz znajomych. Byłem wtedy na urlopie wypoczynkowym. Kiedy w domu zorientowałem się, że w środku znajduje się wkładka wyborcza, natychmiast zabezpieczyłem wszystkie egzemplarze w moim mieszkaniu. Cały nakład znajduje się tam do dziś. W każdej chwili wszystkie gazety mogę zwrócić do siedziby stowarzyszenia „Kocham Pragę” – mówi radny.

Mariusz Borowski złożył już zeznania w tej sprawie. Postępowanie trwa.

