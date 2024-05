IMGW ostrzega przed burzami na Mazowszu. W regionie alert nawet 2. stopnia [SPRAWDŹ] RDC 20.05.2024 15:57 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia drugiego i najwyższego, trzeciego stopnia przed burzami w północno-zachodnich oraz wschodnich częściach kraju. Alert obowiązuje także na Mazowszu, z wyłączeniem południowych powiatów. „Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad” - alarmuje IMGW.

Ulewa w Warszawie/zdjęcie ilustracyjne (autor: Dorota Patrycja Stegienka/Facebook)

IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenia drugiego i najwyższego, trzeciego stopnia przed burzami w północno-zachodnich oraz wschodnich częściach kraju. Ostrzeżenia o burzach wydało również RCB.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, które przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody na znacznym obszarze lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia, uniemożliwiające prowadzenie działalności, zostało wydane dla powiatu mogileńskiego i żnińskiego w woj. kujawsko-pomorskim, powiatu gnieźnieńskiego, wągrowieckiego, obornickiego, chodzieskiego, pilskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego w woj. wielkopolskim oraz powiatu strzelecko-drezdeneckiego w woj. lubuskim.

W części Mazowsza ostrzeżenie drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia w północnej części Polski obowiązuje w większości powiatów woj. zachodniopomorskiego, w północnej części woj. lubuskiego, południowej części woj. pomorskiego, północnej części woj. wielkopolskiego, całych województwach kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, północnej części woj. mazowieckiego oraz w większości powiatów woj. podlaskiego.

⛈️Miejscami (okolice Siedlec, Łap, Supraśla, Augustowa, Suwałk, Gołdapi) rozwijają się burze, którym towarzyszą intensywne/nawalne opady deszczu. W godzinach popołudniowych możliwe będą sumy opadów do 50 mm (północ, centrum woj. podlaskiego, wschód warmińsko-mazurskiego).#IMGW pic.twitter.com/OqwbDXdYo1 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 20, 2024

Z kolei w południowej części kraju ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje w południowej części woj. małopolskiego, całym woj. podkarpackim, południowej części woj. lubelskiego oraz południowych powiatach woj. śląskiego.

Zgodnie z informacjami IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk w północnej części kraju oceniono na 70 proc., zaś w południowo-wschodniej - 80 proc.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewidywane zjawiska meteorologiczne mogą powodować duże straty materialne, zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu, a także zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności.

W okolicach Warszawy oraz Siedlec IMGW wydało natomiast ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Burza to zjawisko, które bardzo często ma charakter lokalny - prognozy @IMGWmeteo mówią o tym, że może pojawić się dziś niemal w całej Polsce.



Jak się przed nią chronić?⚡⏬https://t.co/FOIoFQKqR9 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) May 20, 2024

Gdzie już są burze?

Według IMGW, burze są aktualnie obserwowane w północnych powiatach woj. wielkopolskiego, północno-wschodniej części woj. lubuskiego, w woj. pomorskim, wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, całym woj. podlaskim, wschodniej części woj. mazowieckiego, północno-wschodniej i południowej części woj. lubelskiego, północnych powiatach woj. podkarpackiego i wschodniej części woj. małopolskiego. Podczas nich spodziewane są opady o natężeniu 10-15 mm/h. Przewiduje się, że w najbliższych godzinach nastąpi wzmożony rozwój burz, podczas których sumy opadów wyniosą do 20-30 mm, porywy do 70 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenie przed burzami wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do mieszkańców sześciu województw została wysłana wiadomość o treści: "Uwaga! Dziś (20.05) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie". Ostrzeżenie obowiązuje w województwach podlaskim, małopolskim i podkarpackim oraz części województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. RCB zapowiada także możliwe przerwy w dostawie prądu i radzi zabezpieczyć rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr.

