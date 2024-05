Zmiany w kursowaniu SKM. Pociągi do i z Sulejówka Miłosny wróciły na stałą trasę

Pociągi SKM linii S2 i S20 wróciły w poniedziałek na swoją stałą trasę do i z Sulejówka Miłosny. Pociągów S2 w pełnej relacji, czyli z Lotniska Chopina do Sulejówka Miłosny jest 17, a w odwrotnym kierunku 18. Na skróconej trasie z Warszawy Wschodniej do Sulejówka Miłosny jeżdżą 22 pociągi S20. Rozkład jazdy jest ważny do 2 czerwca.