Wsparcie psychiczne dla młodych. Kampania BądźMy Oryginalni ruszyła w Radomiu Anna Orzeł 10.05.2025 16:21 Celem jest edukacja społeczna i psychiczna dla dzieci i młodzieży. W Radomiu uczniowie szkół podstawowych i średnich wzięli udział w kampanii profilaktycznej BądźMy Oryginalni.

Kampania BądźMy Oryginalni (autor: Facebook/Radom)

Kampania ma pokazywać młodzieży co robić w trudnych emocjonalnie sytuacjach. Temat jest bardzo aktualny, szczególnie po wydarzeniach z kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Zabójstwo pracownicy było dla młodych studentów szokiem.

W Radomiu w ramach kampanii edukowano uczniów jak reagować w podobnych momentach, ale też jak radzić sobie z własnymi emocjami.

- Młodzi ludzi muszą wiedzieć, że każdy z nich jest inny, każdy jest ważny - tłumaczy psycholog i trener Ana Zalewska. - Promujemy bycie sobą, świadomość w ogóle, że bycie sobą jest z jednej strony ważne, z drugiej jest olbrzymim czynnikiem profilaktycznym, chroniącym. Jednocześnie pokazujemy jak praktycznie do tego podejść. Uczulamy na to, że to jest pewna droga, że nie da się zrobić tego w pięć minut, mimo że mamy te czasy instant i chcemy mieć szybkie rezultaty - dodaje.

W projekt zaangażował się raper Adamo Rudnik, który opowiada młodym ludziom o swoich doświadczeniach.

- Ta prawdziwość polega na tym, że przyjeżdżamy jako prawdziwi ludzie, siadamy blisko, konfrontujemy się w postaci rozmowy i ten przekaz, który jest podczas akcji BądźMy Oryginalni ma szczególne znaczenie z tego względu, że sposób w jaki jest przekazywana ta wartość jest wyjątkowy, bo jest to rozmowa przeplatana kawałkami rapowymi i widzę, że młodzi ludzie, naprawdę słuchając tego ze zrozumieniem - dodał.

Finał kampanii odbędzie się w Szczecinku w połowie czerwca.

Czytaj też: Mazowieccy seniorzy mają nowych przedstawicieli. Wybrano członków drugiej Rady Seniorów Mazowsza