Charytatywny bieg SGH. W niedzielę duże utrudnienia na Mokotowie [MAPA] 10.05.2025 17:34 W niedzielę na Mokotowie odbędzie się charytatywny bieg Szkoły Głównej Handlowej. Zawodnicy będą rywalizowali na jezdni alei Niepodległości w kierunku Ursynowa. Będą utrudnienia. Podczas Mokotowskiego Biegu SGH kierowcy i autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego pojadą objazdami.

Bieg SGH w niedzielę w Warszawie. Będą utrudnienia (autor: pexels/pixabay)

Zawody odbędą się w alei Niepodległości. Dorośli pobiegną na dystansach pięciu i dziesięciu kilometrów, a dzieci i młodzież – jednego kilometra. Wspólny start i meta będą ustawione na wysokości ulicy Narbutta.

Uczestnicy najkrótszego biegu zawrócą na wysokości ulicy Dąbrowskiego. Zawodnicy rywalizujący na dłuższych dystansach będą mieli do pokonania jedną lub dwie pętle: aleją Niepodległości do Odyńca, gdzie zawrócą na wysokości Baboszewskiej i dalej aleją Niepodległości do zawrotki przed ulicą Woronicza, skąd już długa prosta do mety.

Utrudnienia w ruchu

Pierwsze zmiany zostaną wprowadzone w niedzielę, 11 maja, o godzinie 8:30. W alei Niepodległości, na jezdni w kierunku centrum, zostanie zamknięty pas do jazdy w stronę Ursynowa, zarezerwowany dla autobusów, służb miejskich, pojazdów dopuszczonych i dojeżdżających do posesji.

Ulica Narbutta od strony Wołoskiej straci połączenie z aleją Niepodległości, a na odcinku między aleją Niepodległości a Opoczyńską będzie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Z kolei od strony Puławskiej wyjazd z Narbutta na aleję Niepodległości będzie tylko w prawo. Zmiany te będą obowiązywały do godziny 14:30.

Od godziny 9:15 kierowcy nie przejadą nitką alei Niepodległości w stronę Ursynowa, od Madalińskiego do Wiktorskiej. Pozostała część trasy biegu zostanie zamknięta o godzinie 10:00. Wówczas w alei Niepodległości nie będzie przejazdu również od Wiktorskiej do Woronicza (bez skrzyżowania). Zamknięta zostanie także ulica Odyńca od Wołoskiej do alei Niepodległości. Kierowcy na zamknięte ulice wrócą do godziny 14:00.

Podczas Biegu SGH ulice od Narbutta do Malczewskiego nie będą miały połączenia z aleją Niepodległości od strony Wołoskiej. Zamknięte będą również wyjazdy z osiedli łączące się bezpośrednio z trasą biegu.

Ograniczenia w parkowaniu

W niedzielę wzdłuż zamkniętej jezdni alei Niepodległości, a także na ulicy Odyńca od Wołoskiej do alei Niepodległości staną zakazy parkowania. Ograniczenia będą obowiązywały w godzinach 8:00-14:00 zarówno w zatokach postojowych, jak i na chodnikach.

Autobusy na objazdach

W czasie biegu zmienią się trasy autobusów linii: 118, 138, 141, 168, 172, 174 i Z-1.

Linia 118 w kierunku Mariensztatu pojedzie prosto Woronicza do alei Niepodległości i ulicą Malczewskiego. Z kolei w drodze powrotnej na Spartańską, prosto Puławską do Woronicza.

Objazd dla 138 i 168 w obu kierunkach poprowadzi ulicami Stefana Batorego i Boboli.

Linie 141 i 172, w kierunku Witolina i Sadyby, pojadą przez ulice: Wołoską, Woronicza i aleję Niepodległości. Natomiast w drodze do pętli P+R al. Krakowska i CH Blue City będą kursowały przez Puławską, Woronicza i Wołoską. Autobusy 174 w stronę Bokserskiej pojadą ulicami: Stefana Batorego, Boboli, Wołoską, Woronicza do alei Niepodległości.

Największe zmiany będą dotyczyły linii Z-1. Autobusy z przystanku Woronicza pojadą ulicami: Wołoską, Boboli, Stefana Batorego, aleją Niepodległości w lewo do przystanku Biblioteka Narodowa. Taką samą trasą wrócą na Woronicza.

