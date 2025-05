Koncerty Chopinowskie wracają do Łazienek Królewskich. Pierwsze już w tę niedzielę! 10.05.2025 18:23 Mazurki, ballady i polonezy na nowo rozbrzmią w Łazienkach Królewskich. Już od tej niedzieli będzie można w otoczeniu natury słuchać muzyki naszego najwybitniejszego kompozytora. Wystąpią światowej sławy pianiści.

Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich. Kto wystąpi? (autor: RDC)

W niedzielę w Łazienkach Królewskich inauguracja sezonu Koncertów Chopinowskich. Co tydzień, w każdą niedzielę, bezpłatnie będzie można słucha muzyki Fryderyka Chopina na żywo.

To jedne z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń kulturalnych na mapie Warszawy. Od 66 lat w każdą letnią niedzielę przy pomniku Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich rozbrzmiewają recitale fortepianowe w wykonaniu znakomitych pianistów z całego świata. To wyjątkowa okazja, by wśród zieleni i śpiewu ptaków posłuchać dzieł jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów.

Inauguracja sezonu

Tegoroczna inauguracja odbędzie się w niedzielę. O godzinie 12:00 wystąpi znany litewski pianista Lukas Geniušas – laureat II nagrody w XVI Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim. Tego samego dnia o 16:00 zagra Ludmil Angelov z Bułgarii, uznany pianista i profesor, wyróżniony medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Koncerty będą odbywać się co tydzień, aż do 7 września – zawsze w niedziele, o godzinie 12:00 i 16:00. W programie znajdą się występy zarówno uznanych artystów, jak i młodych pianistów przygotowujących się do XIX Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, który odbędzie się w październiku 2025 roku.

Wszystkie koncerty są bezpłatne, a pierwszy recital sezonu będzie dodatkowo dostępny dla osób z niedosłuchem – dzięki wydzielonej strefie z pętlą indukcyjną.

