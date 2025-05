Rocznica debiutanckiego koncertu Black Sabbath. Latem pożegnają się z fanami. „Muzycznie od piątku do piątku” vol.17 Bogdan Fabiański 09.05.2025 22:22 Zapraszamy na cotygodniowy felieton „Muzycznie od piątku do piątku” Bogdana Fabiańskiego, naszego dziennikarza muzycznego, prezentera radiowego i telewizyjnego, DJ i producenta.

Bogdan Fabiański (autor: RDC)

50 lat temu pochodzący z Birmingham heavymetalowy kwartet Black Sabbath, (który rok wcześniej nazywał się Earth) dał w Roundhouse w Camden Town debiutancki londyński koncert. Grupę 3 lata wcześniej założyli szkolni koledzy: Ozzy Osbourne (voc), Tony Iommi (git, klaw), Geezer Butler (bas) i Bill Ward (perk). Podpisali kontrakt z wytwórnią Vertigo Rec i właśnie wydali debiutancki album „Black Sabbath”.

Nagranie płyty kosztowało tylko 600 funtów i trwało 3 dni. Po wydaniu tej płyty rozpoczęli kolejną sesję nagraniową i już we wrześniu 1970 roku ukazał się drugi krążek „Paranoid”. Grupa istniała do 2006 roku, potem od 2011 do 2017.

Ozzy ogłosił w lutym br., że oryginalny skład pojawi się na charytatywnym, pożegnalnym koncercie w Villa Park w Birmingham 5 lipca tego roku. Ponadto wystąpią też m.in.: Metallica, Guns N’ Roses, Tool, Alice In Chains, Mastodon, Slash, Antrax.

