Rozpoczął się 26. Piknik Europejski w Płocku. Jakie przygotowano atrakcje? [SPRAWDŹ] Izabela Stańczak 09.05.2025 20:48 Dziś rozpoczął się 26. Piknik Europejski w Płocku. Wydarzenie potrwa aż do niedzieli. W programie przewidzianych jest wiele atrakcji, m.in. sceniczne występy płockiej młodzieży, warsztaty chemiczne dla uczniów miejscowych szkół i koncert Natalii Kukulskiej.

Konferencja prasowa dotycząca 26. Pikniku Europejskiego (autor: plock.eu)

Rozpoczął się 26. Piknik Europejski w Płocku. Impreza potrwa do niedzieli. Pierwsze piknikowe wydarzenia miały miejsce już dzisiaj.

Veszprem miastem partnerskim Płocka

Udział w wydarzeniu zapowiedziały delegacje z dziesięciu miast partnerskich Płocka. Dziś przedstawiciele zaprzyjaźnionych z Płockiem miast wzięli udział w warsztatach o polityce senioralnej w Mediatece.

Szczególnym wydarzeniem trzydniowej imprezy będzie podpisanie umowy partnerskiej z węgierskim miastem Veszprem.

– Mamy czternaście państw partnerskich, a już za chwilę przybędzie następne – Veszprem – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. W sobotę 10 maja umowę podpisze wraz z zastępcą burmistrza Veszprem Tamásem Vargą.

Jak dodaje prezydent, dobre relacje z węgierskim miastem Płock utrzymuje od lat. Miasta współdziałają m.in. w zakresie sportu.

– Będzie to bardziej sformalizowanie tych partnerskich relacji, które na niwie sportowej zawiązały się już wiele lat temu. Kibice Orlen Wisły Płock i Veszprem darzą się sympatią. Mecze klubów zwiemy meczami przyjaźni – mówi Nowakowski.

Piknik Europejski w Płocku – jakie atrakcje?

26. Piknik Europejski oferuje różnorodne atrakcje dla mieszkańców i gości miasta. Od godz. 14:00 w sobotę na Starym Rynku w Płocku będzie trwał piknik, na który uczniowie płockich szkół przygotowali animacje, konkursy, liczne gry i zabawy oraz prezentacje różnych miast europejskich. Płockie przedszkolaki urozmaicą imprezę występami scenicznymi.

Wydarzenie oficjalnie rozpoczęło się w piątek o godz. 17:00. Otworzył je prezydent miasta Andrzej Nowakowski w towarzystwie gości z miast partnerskich oraz orkiestry dętej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, która wykonała „Odę do radości”.

– Będzie mi towarzyszyła Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły Muzycznej, ale także Orkiestra Dziecięca z Żytomierza „Richter Kids”. Razem ze wszystkimi delegacjami świętować będziemy na Starym Rynku – mówił przed otwarciem Nowakowski.

Po uroczystości nastąpiło oficjalne nadanie zdobytego przez Płock tytułu Bałtycka Perła Kultury 2025. Po występie Orkiestry Dziecięcej „Richter Kids”, która wykonała utwory m.in. Josepha Haydna i Johanna Straussa, wystąpili wokaliści z Młodzieżowego Domu Kultury.

O godz. 19:00 na płockim rynku zaśpiewała Natalia Kukulska.

Imprezy kulturalne i sportowe

Co roku Piknikowi towarzyszą inne imprezy kulturalne i sportowe.

Coroczną tradycją związaną z Piknikiem jest klubowa impreza MAJUNIA, która w tym roku odbędzie się 10 maja w siedzibie POKiS przy ul. Jakubowskiego 10. W ramach imprezy o godz. 19:00 wystąpi kilku DJ-ów.

Następnego dnia w tej samej lokalizacji usłyszeć będzie można mocniejsze brzmienia. Na Rock Tower, płockim festiwalu muzyki rockowej, zaprezentują się liczni wykonawcy (Dezerter, Transgresja, Prey of Monsoon, The Old Crone).

Na obie imprezy obowiązują wejściówki.

Na sobotę zaplanowano też 11. Przeszkodowy Bieg Europejski, który rozpocznie się o godz. 18:00. Miejscem rywalizacji biegaczy będzie stadion miejski.

