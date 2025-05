Płock walczy z nielegalnymi reklamami. Są pierwsze kary. Będą zmiany w uchwale Agnieszka Pazdecka-Maruszak 10.05.2025 13:19 Płock po pięciu latach funkcjonowania uchwały krajobrazowej chce wprowadzić w niej zmiany. Mają dotyczyć wybranych elementów. Miasto prowadzi postępowania wobec tych, którzy dotychczas się nie dostosowali do wymogów.

Reklamy w Płocku (autor: RDC)

Sypia się kary za nielegalne reklamy w Płocku. Ratusz walczy o pozbycie się reklamowego chaosu. Pracownicy ratusza zachęcali przedsiębiorców do zapoznania się z zapisami tzw. uchwały krajobrazowej, a teraz wyszli w teren i sprawdzają czy dostosowali oni szyldy i reklamy do jej wymogów.

- Część z nich to zrobiła, a część wręcz przeciwnie - mówi Agnieszka Malinowska, kierownik referatu rewitalizacji i estetyzacji miasta . - Pierwsze postępowania o wymierzenie kar pieniężnej zostały już wszczęte, one jeszcze nie zostały zakończone. Takich postępowań zostało wszczętych około pięciu. Przede wszystkim są to postępowania, które dotyczą umieszczenia billboardów, które nie spełniają zapisów uchwały krajobrazowej.

Cześć przedsiębiorców dostosowała się do jej zapisów i sporo bilbordów zniknęło z przestrzeni miejskiej jednak wciąż nie wszystkie. Płocczanie widzą poprawę, ale wciąż przeszkadzają im zbyt krzykliwe reklamy na budynkach

Miasto po pięciu latach funkcjonowania w Płocku tzw. uchwały krajobrazowej chce też wprowadzić w niej zmiany. To już druga modyfikacja. Ratusz zaprasza mieszkańców na konsultacje w tej sprawie

- Wprowadzamy zapisy, które dotyczą grupy szyldów, w jakiej wielkości one mogą się znajdować, że powyżej parteru. Pojawiły się nowe formy reklam - mówi Malinowska.

W uchwale zapisane są stawki kar za eksponowanie reklam na nośniku niezgodnym z uchwałą. W przypadku standardowego billboardu o powierzchni 12 m kw. Kara pieniężna wynosi ponad 300 zł dziennie.

27 maja o 17:00 odbędzie się spotkanie otwarte w auli płockiego ratusza. We wszystkie majowe wtorki w godzinach 16.00 – 17.00 przy ul. Synagogalnej 4 będą dyżurować pracownicy Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta. Konsultacje potrwają do 5 czerwca.

