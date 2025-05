Samorządowcy w Polskim Radiu RDC o wakatach w szkołach. Wiemy ilu nauczycieli brakuje na Mazowszu Adam Abramiuk 10.05.2025 14:09 Maj to czas kiedy szkoły zaczynają przygotowania do nowego roku szkolnego. W Polskim Radiu RDC rozmawialiśmy z samorządowcami o stan kadrowy w placówkach. Jak się okazuje - problem wakatów nie dotyczy tylko Warszawy, ale też mniejszych gmin.

Wakaty w szkołach to problem zarówno Warszawy jak i mniejszych gmin. W Magazynie Samorządowym Polskiego Radia RDC rozmawialiśmy w tym temacie z lokalnymi włodarzami.

W czasie, kiedy zaczynają się przygotowania do organizacji nowego roku szkolnego, pytaliśmy jak wygląda zabezpieczenie kadrowe w placówkach. Nauczycieli - brakuje.

Burmistrz Ursynowa, Robert Kempa mówił, że w dzielnicy nie ma problemu żeby znaleźć miejsce pracy dla na nauczyciela.

- Dyrektorzy do końca maja muszą podjąć decyzję. Jeżeli mają mniejszą liczbę oddziałów, to może się to wiązać ze zwolnieniem jakiegoś pracownika. Natomiast w 999 na 1000 przypadków odbywa się to w ten sposób, że ten pracownik dostaje propozycję de facto z innej szkoły, z innego przedszkola. Na Ursynowie mamy takie wspólne forum. Tutaj pandemia nas nauczyła takich rozwiązań - podkreślił.

- Problemem nie jest wynagrodzenie nauczycieli, ale odpowiedzialność za pracę - mówił burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Paweł Kanclerz. - Śmiem twierdzić, że ożarowscy nauczyciele, dobrzy nauczyciele, zarabiają bardzo przyzwoite, godne pieniądze. Mimo to mam wakaty. Nie wynikają one z płąc. Ja myślę, że ze skali trudności, który chodzi ten zawód. Bycie nauczycielem to jest może nie najgorzej opłacany, ale bardzo ciężki kawałek chleba - podkreślił.

W banku pracy dla nauczycieli dla Mazowsza jest blisko 2,5 tys. ofert pracy, w tym blisko 1200 w Warszawie.

