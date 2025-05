„Grand PiK 2025”. Słuchowisko „Diabły w deszczu” RDC walczy o nagrody RDC 08.05.2025 21:42 O nagrody w Konkursie Artystycznych Form Radiowych Grand PiK 2025 walczy słuchowisko „Diabły w deszczu” na podstawie ostatniego i niedokończonego opowiadania Marka Hłaski w reż. dyrektor literackiej Polskiego Radia RDC Aleksandry Głogowskiej.

Słuchowisko „Diabły w deszczu” (autor: Mateusz Zelnik)

Słuchowisko „Diabły w deszczu” w reż. dyrektor literackiej Polskiego Radia RDC Aleksandry Głogowskiej zostało nominowane w Konkursie Artystycznych Form Radiowych Grand PiK 2025. Powstało na podstawie ostatniego i niedokończonego opowiadania Marka Hłaski.

Konkurs Artystycznych Form Radiowych „Grand PiK 2025” ma stanowić zachętę dla autorów do poszukiwania nowatorskich form sztuki radiowej.

Główna idea konkursu – utwory może różnić gatunek, ale musi łączyć sztuka – pozwala na przegląd różnorodnych form radiowych.

Słuchowisko „Diabły w deszczu”

Słuchowisko w reżyserii dyrektor literackiej Polskiego Radia RDC Aleksandry Głogowskiej powstało na podstawie tekstu marka Hłaski, który prawdopodobnie był szkicem scenariusza do filmu Romana Polańskiego.

Wiadomo, że na krótko przed śmiercią pisarza Roman Polański zamówił u Marka Hłaski scenariusz na film. Z wyznań Hłaski wynika, że reżyser „Noża w wodzie” wystawił go do wiatru: „zostawił mnie jak psa” – mówił o Polańskim, Marek Hłasko. Pytanie, czy chodziło o „Diabły w deszczu”, pozostanie bez odpowiedzi.

Tekst został napisany przez Hłaskę w Ameryce w 1968 roku w języku angielskim. Tłumaczenia tekstu na język polski podjął się Juliusz Pielichowski.

Los dziennikarza opisującego historie niemieckich kapo po wojnie splata się z życiem detektywa badającego sprawę tajemniczych samobójstw we Francji i w Niemczech — to tylko dwie historie wiodące. Oprócz nich Hłasko w książce portretuje także organizacje syjonistyczne tropiące obozowych nadzorców, są romanse, są trupy. Jest wszystko to z czego Hłasko „robił” świetną prozę.

– W słuchowisku mam przyjemność grać dziennikarza, który zajmuje się polowaniem na nazistowskich zbrodniarzy. Nazywa się O'Connor i zbiera materiały o tych ludziach, którzy po wojnie pojawiali się czy lokowali się w przeróżnych miejscach – mówi aktor Przemysław Bluszcz.

– Myślę, że to słuchowisko jest bardzo nietypowe, bo takiego Hłaski to chyba państwo nie znali. To ten nawet nie jest język Hłaski. On chyba pod ten rynek amerykański przygotowywał coś specjalnego – podkreśla Bluszcz.

Stefan Friedmann zaś gra rolę agenta amerykańskiego, wyłapującego po wojnie nazistów. Aktor podkreśla wyjątkowy charakter tekstu słuchowiska.

– Słuchowisko jest przeróbką opowiadania Marka Hłaski. Bardzo trudnego opowiadania, nieposiadającego takiej ciągłości dialogowej, do jakiej chyba się przyzwyczajono, słuchając słuchowiska. W każdym razie jestem bardzo ciekawy, jak zostanie odczytana ta sztuka, która nie jest łatwa. Myślę, że na pewno będzie to sztuka do zastanowienia – mówi.

Obsada:

Tragik — Jerzy Radziwiłowicz

Narrator — Mirosław Baka

Dziewczyna — Wiktoria Gorodeckaja

Anderson — Mirosław Zbrojewicz

O’connor — Przemysław Bluszcz

Smithson — Stefan Friedmann

Muller — Janusz Kukuła

Recepcjonista — Jerzy Kisielewski (gościnnie)

Za muzykę odpowiada Piotr Moss, a za reżyserię dźwięku Andrzej Brzoska. Dyrektor literacka Polskiego Radia RDC Aleksandra Głogowska odpowiada za adaptację i reżyserię. Premiera słuchowiska miała miejsce w niedzielę 15 grudnia 2024 roku.

