Prawo jazdy dla 17-latków? Rząd planuje zmiany w Kodeksie drogowym Kacper Zych 08.05.2025 22:11 Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował o planach wprowadzenia ustawy obniżającej wiek uprawniający do posiadania prawa jazdy. Po zmianach dokument pozwalający na prowadzenie pojazdu osobowego, autobusu lub ciężarówki uzyskać będą mogli 17-latkowie.

Prawo jazdy od 17 roku życia (autor: shutterstock)

Rada Ministrów jeszcze w tym miesiącu ma zająć się projektem nowelizacji Kodeksu drogowego. Poinformował o tym na antenie Polskiego Radia 1 minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Jedną z planowanych zmian jest obniżenie progu wiekowego uprawniającego do posiadania prawa jazdy z 18 na 17 lat. Dotyczyć ma prawa jazdy kat. B, a także kat. C i D (uprawniających do prowadzenia ciężarówek i autobusów).

Prawo jazdy od 17 roku życia – co sądzą mieszkańcy Warszawy?

Reporter Polskiego Radia RDC zapytał mieszkańców stolicy, co myślą o planowanej nowelizacji.

Projekt uzyskał już pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Szef resortu infrastruktury ma nadzieję, że ustawa zostanie przyjęta jesienią tego roku lub nawet z końcem sierpnia.

