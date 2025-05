„Pokój niech będzie z wami!” Nowy papież Leon XIV zaapelował do wiernych RDC 08.05.2025 20:27 Nowy papież Leon XIV w pierwszym przemówieniu do wiernych po wyborze na konklawe wezwał wszystkich, by budowali mosty dialogu i spotkania, zawsze w pokoju. Wielokrotnie użył słowa „pokój”.

Nowy papież Leon XIV (autor: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI)

Papież Leon XIV, wybrany w czwartek na konklawe, powiedział w pierwszych słowach skierowanych do dziesiątków tysięcy wiernych z balkonu bazylki Świętego Piotra: „Niech pokój będzie z wami wszystkimi”. Wśród aplauzu mówił, że Kościół ma być otwarty, dla wszystkich i służyć jako pomost dialogu.

— Chciałbym, żeby pozdrowienie pokoju trafiło do naszych serc, by dotarło do waszych rodzin, do wszystkich osób, gdziekolwiek są, do wszystkich narodów, na całą Ziemię. Niech pokój będzie z wami — mówił wśród ogromnego aplauzu nowy papież pochodzący z USA.

Dodał: „To jest pokój Chrystusa zmartwychwstałego, pokój bezbronny i taki, który rozbraja, pokorny i wytrwały. Pochodzi od Boga, który kocha nas wszystkich, bezwarunkowo”.

Leon XIV oddał hołd papieżowi Franciszkowi.

— Jesteśmy wszyscy w rękach Boga i dlatego bez strachu, zjednoczeni, ręka w rękę z Bogiem i między nami idziemy naprzód — podkreślił.

Nowy biskup Rzymu powiedział, że świat potrzebuje światła Chrystusa.

— Ludzkość potrzebuje go jako pomostu, by dotarł do niej Bóg i jego miłość. Pomóżcie nam i wy, i sobie nawzajem budować mosty przez dialog, spotkanie - jednocząc się, by być jednym ludem, zawsze w pokoju — prosił papież.

