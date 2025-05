Mazowieccy seniorzy mają nowych przedstawicieli. Wybrano członków drugiej Rady Seniorów Mazowsza Kacper Zych 08.05.2025 19:48 Poznaliśmy członków nowej Rady Seniorów Mazowsza. Podczas drugiej kadencji organu o interesy mazowieckich seniorów zadba 27 reprezentantów z różnych regionów województwa. – W skład Rady wchodzą zarówno młode pokolenia, jak i starsze, które będą reprezentować same siebie – mówi członkini zarządu województwa Anna Brzezińska.

Powołano nową Radę Seniorów Województwa Mazowieckiego (autor: RDC)

Mieszkańcy regionu poznali swoich przedstawicieli, którzy zasiądą w Radzie Seniorów Województwa Mazowieckiego.

Członków nowej rady powołano podczas spotkania z przewodniczącym sejmiku Ludwikiem Rakowskim, marszałkiem Adam Struzikiem, Anną Brzezińską, członkinią zarządu województwa mazowieckiego i radną województwa mazowieckiego Anną Majchrzak.

W drugiej kadencji Rady o interesy seniorów zadba 27 reprezentantów z różnych regionów województwa mazowieckiego, czyli o 16 więcej niż w pierwszej kadencji.

Kadencja Rady Seniorów trwa pięć lat. W naborze do nowej rady seniorów zgłosiły się 73 osoby, a głosować można było na 59 kandydatów. Głos oddało prawie 6,5 tysiąca mieszkańców.

– Powołujemy Mazowiecką Radę Seniorów. W jej skład wchodzą zarówno młode pokolenia, jak i starsze, które będą reprezentować same siebie. Druga kadencja oznacza nowe wyzwania, ale także inspirujące programy międzypokoleniowe – mówi Brzezińska.

„Nikt nie zadba o osoby starsze lepiej niż one same”

– Rada ma nie tylko opiniować, podpowiadać Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Wyzwań jest bardzo dużo i myślę, że nowa Rada też będzie miała dużo pracy – mówi członek nowej Rady Seniorów Mazowsza Tadeusz Lempkowski.

– Nikt lepiej nie zadba o osoby starsze, niż one same – dodaje.

Rada Seniorów Województwa Mazowieckiego to organ doradczy i opiniodawczy, który reprezentuje interesy starszych mieszkańców Mazowsza. Do jej zadań należy m.in. aktywizacja osób starszych.

Na Mazowszu mieszka ponad 1 mln 366 tysięcy osób powyżej 60. roku życia, co oznacza, że co czwarty mieszkaniec województwa to senior.

Czytaj też: Warszawa globalną stolicą koszykówki 3 x 3. Będzie gospodarzem mistrzostw świata w tej dyscyplinie