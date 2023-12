Szpital to nie przechowalnia. Lekarze apelują o nieopuszczanie seniorów podczas świąt RDC 09.12.2023 15:42 Służba zdrowia apeluje, aby podczas świąt nie porzucać seniorów w szpitalach i izbach przyjęć. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie rusza z akcją #Wspólneświęta. Kampania zwraca uwagę na zjawisko wykorzystywania szpitala przez rodziny osób starszych jako miejsca, gdzie senior może „przeczekać” święta.

Nie porzucaj seniorów na święta! (autor: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza)

#Wspólneświęta to kampania społeczna Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, której celem jest zwrócenie uwagi na problem samotności wśród seniorów i uwrażliwienie ich rodzin.

Bliscy osób starszych w okresie przedświątecznym niekiedy „podrzucają” seniorów na izby przyjęć, posuwając się przy tym do bardzo niewłaściwych zachowań.

– Najbardziej jest przykre, gdy rodzina podrzucając pacjenta, mówi o dolegliwościach lub incydentach medycznych, których nie było. Tutaj mamy problem nie tylko z samotnością, ale i z formą nieuczciwości, ponieważ wykonujemy tym ludziom niepotrzebne badania – mówi dyrektorka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie dr Irena Kierzkowska.

Z kolei kardiolog Tomasz Imiela dodaje, że jako praktykujący lekarz często spotyka się z tym zjawiskiem i nie zawsze można mu zaradzić.

– Nieraz jest to bezsilność. To, co my możemy zrobić, to pomóc tym chorym na oddziale – mówi.

Samotność seniorów

Prezes okręgowej izby Piotr Pawliszak podkreśla, że jednym z celów kampanii jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem samotności wśród seniorów.

– To kampania społeczna wymyślona przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Jej tematyka porusza problem nadliczbowych lub przedłużonych hospitalizacji, przede wszystkim pacjentów w wieku podeszłym i głównie w okresie świątecznym – mówi.

Co ważne, samotność seniorów to temat wielowątkowy, a porzucani nie są jedyną grupą, która w okresie świątecznym trafia na szpitalne oddziały.

– Seniorzy sami zgłaszają się na święta. Często na przykład przestają kontrolować cukrzycę, aby mieć pretekst do przyjęcia. Oni są absolutnie samotni, a szpital jest jedynym miejscem, w którym w czasie świąt będą z kimś – dodaje kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr Maria Libura.

Organizatorzy akcji podkreślają: „Człowiek nie jest przedmiotem, szpital nie jest przechowalnią, a samotność nie jest prezentem”.

Czytaj też: Bezdomny koczował w szałasie na polu. Okazało się, że jest poszukiwany i ma wyrok