Kierowcy skarżą się na pieszych. „Nie patrzą na jezdnię, tylko w telefony” Mikołaj Cichocki 20.05.2024 18:55 Wchodzą na jezdnię wpatrzeni w telefon – kierowcy krytykują nieodpowiedzialne zachowania pieszych. Jak usłyszał od mieszkańców Warszawy nasz reporter Mikołaj Cichocki, notoryczne są sytuacje, gdy piesi niemalże wchodzą pod koła przejeżdżających pojazdów.

Kierowcy skarżą się na pieszych/zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

Stołeczni kierowcy zwracają uwagę na problem pieszych, którzy przechodząc przez przejścia, zamiast zwracać uwagę na to, co dzieje się na jezdni, są wpatrzeni w telefony. To jest nagminne - alarmują.

Tylko w ubiegłym roku w całej Polsce doszło do niemal 5 tysięcy wypadków z udziałem pieszych. W tym najwięcej na Mazowszu, bo blisko 670.

Chociaż większość z nich spowodowali kierowcy, to policjanci przypominają, że piesi także mają obowiązek do odpowiedzialnego przekraczania przejść.

– Zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, a także podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni – mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

W wielu miastach w Polsce w pobliżu przejść dla pieszych malowane są napisy „Odłóż smartfon i żyj”.

Takie były w poprzednich latach także w Warszawie, jednak stołeczny ratusz nie planuje wracać do projektu.

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski mówi, że nie przyniosło to oczekiwanych efektów.

Za przejście przez jezdnię podczas używania telefonu, bez zachowania ostrożności, można zostać ukaranym mandatem w wysokości 300 zł.

