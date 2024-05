Malowanie i sprzątanie, czyli jak można odpracować dług za czynsz Alicja Śmiecińska 21.05.2024 09:53 Długi za czynsz w mieszkaniach komunalnych będzie można odpracować w Przasnyszu podczas np. malowania, sprzątania czy prac przy zieleni. W ten sposób miasto przygotowuje się do wdrożenia dwóch rodzajów programu oddłużeniowego, z czego pierwszy zakłada właśnie pracę za dług.

Blok/zdjęcie ilustracyjne (autor: Pixabay)

Aby rozwiązać problem zadłużenia w mieszkaniach komunalnych w Przasnyszu, miast planuje wprowadzić dwa rodzaje programu oddłużeniowego. Pierwszy to praca za dług.

– Program będzie skierowany do osób, które chcą pracować, a ich praca będzie przeliczana na środki pieniężne zaliczane na poczet długu. Drugi to program restrukturyzacyjny na zasadach preferencyjnych dla solidnych dłużników, którzy chcą się wywiązać ze swoich zobowiązań. Przy spłacie częściowej będziemy mogli umorzyć bądź rozłożyć na raty część zobowiązań – mówi zastępca burmistrza Przasnysza Łukasz Machałowski.

Dług za niepłacenie czynszu w mieszkaniach komunalnych w Przasnyszu wynosi obecnie ponad 650 tys. zł. Jak dodał Machałowski, dłużników z roku na rok przybywa.

– To się zwiększa, co wynika także z ceny za lokale komunalne czy migracji lokalnych. Niektóre osoby porzucają lokale albo trafiają do zakładów zamkniętych – wyjaśnia.

Program oddłużeniowy miasto planuje wprowadzić jeszcze w czerwcu.

Czytaj też: Śmieci z busa wyrzucili na łąkę. Przyłapani na gorącym uczynku z pijanym kierowcą