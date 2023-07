Coraz więcej żmij w lasach. Co robić w przypadku ukąszenia? [SPRAWDŹ] Aneta Borkowska 02.07.2023 10:14 Nadleśnictwo Siedlce ostrzega przed żmijami. Można je spotkać w niemal każdym lesie. Ciepło i wilgoć sprzyjają ich aktywności. Co roku w okolicach Siedlec dochodzi do 3-5 ukąszeń. — Jedynym postępowaniem jest założenie opatrunku, niewyciskanie jadu, nierozcinanie rany — tłumaczy wiceprezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Mariusz Mioduski.

Co roku w okolicach Siedlec dochodzi do 3-5 ukąszeń żmii (autor: Zdjęcie ilustracyjne/pexels)

Coraz więcej żmij w lasach Nadleśnictwa Siedlce. Węże spotkać można już w niemal każdym kompleksie, zwłaszcza w miejscach, gdzie jest ciepło i wilgotno. Spłoszone lub drażnione, mogą ukąsić.

Wiceprezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Mariusz Mioduski, podkreśla, że warto wiedzieć, co zrobić w sytuacji ugryzienia.

— Jedynym postępowaniem jest założenie opatrunku, niewyciskanie jadu, nierozcinanie rany. W momencie kiedy ktoś zaczyna przytomność, to należy ułożyć go w bezpiecznej pozycji. Należy zgłosić się do najbliższej placówki służby zdrowia, ewentualnie wezwać zespół ratownictwa medycznego jeżeli dochodzi do utraty przytomności — tłumaczy Mioduski.

Rzadko dochodzi do sytuacji, w której jad żmii doprowadza do śmierci lub wywołuje wstrząs anafilaktyczny.

Antytoksyna na ugryzienie

Szpital posiada zapas antytoksyny na wypadek ugryzienia przez żmiję. Mariusz Mioduski z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego przekazuje, że co roku w okolicach Siedlec dochodzi do 3-5 ukąszeń.

— Zawsze mamy antytoksynę i w związku z tym jesteśmy zabezpieczeni i gotowi do podania w każdym momencie — dodaje.

Ugryzienia żmii często nie czuć. Przypomina ono uderzenie, a w miejscu wbicia zębów jadowych pojawiają się dwie czerwone kropki.

Gdzie można zobaczyć żmiję?

Nadleśniczy Jerzy Osiak informuje, że żmije można spotkać w niemal każdym lesie dookoła Siedlec.

— W każdym kompleksie są, tylko wybierają tereny wilgotniejsze z grubszym runem. Trzeba być bardzo ostrożnym, bo wybierają sobie miejsca, w których jest ciepło. Lubią nasłonecznione ścieżki, drużki, kamienie oraz pnie. Żmije lubią się wygrzewać w promieniach słońca — wymienia Osiak.

Jeśli dostrzeżemy żmiję, lepiej się wycofać i nie wykonywać gwałtownych ruchów. Ciepło i wilgoć sprzyjają ich aktywności.

