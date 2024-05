Co z bombą ekologiczną w Wołominie? Minął termin, a właściciel nie usunął składowiska

To Samorząd Mazowsza musi teraz wywieźć beczki z niebezpiecznymi substancjami z Wołomina. Ten obowiązek przeszedł na nich dlatego, że właściciel terenu nie wykonał decyzji o ich usunięciu - termin minął wczoraj. Zostanie za to ukarany grzywną do 50 tys. zł, ale wywiezienie odpadów z Wołomina to koszt nawet 4 tys. razy większy.