Szefowie gangu oszustów aresztowani. Podawali się za pracowników banku RDC 21.05.2024 08:25 Dwaj obywatele Ukrainy zostali zatrzymani przez policjantów z warszawskiej Ochoty w związku z podejrzeniami o oszustwa i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Straty, które ponieśli pokrzywdzeni, oszacowane zostały na 250 tys. złotych.

Podejrzany o oszustwo w rękach policji (autor: KRP III)

Podejrzanych o oszustwa oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i czynny w niej udział zatrzymali policjanci z Ochoty. Tym razem w ich ręce wpadli dwaj obywatele Ukrainy.

– Podejrzani wykorzystywali w rozmowach telefonicznych metodę na tzw. legendę, podając się za pracowników banku – przekazał Rafał Wieczorek z komendy w Ursusie. Skłaniali swoje ofiary do przekazywania im oszczędności.

Zarzuty dla oszustów

Kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu z Komendy na Ochocie o godz. 6:00 zapukali do drzwi mieszkania w Kręczkach. Z zebranych informacji wynikało, że tam mają przebywać mężczyźni kierujący grupą przestępczą. Obaj zostali obezwładnieni i zatrzymani.

– Policjanci znaleźli na miejscu telefony komórkowe oraz karty SIM mogące mieć związek z ich przestępczą działalnością – przekazał Rafał Wieczorek.

Po przewiezieniu do komendy przy ul. Opaczewskiej zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z kierowaniem i czynnym udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się rekrutacją oszustów i pozyskiwaniem pieniędzy. Grozi im za to do 8 lat więzienia.

Zorganizowani oszuści

W październiku 2023 roku policjanci z Ochoty zatrzymali trzech innych członków tej grupy, którzy również decyzją sądu zostali osadzeni w areszcie.

W toku tej sprawy policjanci odzyskali 50 tys. złotych przekazanych w wyniku oszustwa.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla obu mężczyzn, a sąd się do niego przychylił.

To już trzecia w ostatnim czasie sprawa oszustw z wykorzystaniem metody „na legendę”, która dzięki zaangażowaniu i intensywnej pracy naszych policjantów doprowadziła do aresztowania siedmiu podejrzanych.

