Zakaz podlewania ogródków w gminie Borkowice. W domach brakuje wody Iwona Rodziewicz-Ornoch 20.05.2024 20:36 Nie ma lata, a już są pierwsze zakazy dotyczące podlewania ogródków. Wydała je w powiecie przysuskim gmina Borkowice. - Mamy już pierwsze domy, w których brakuje wody - mówi nam wójt Borkowic Robert Fidos.

Ograniczenie używania wody do podlewania trawników i ogródków (autor: Pexels)

Pierwsze zakazy dotyczące podlewania ogródków. Tak jest w gminie Borkowice w powiecie przysuskim. Zarządzenie - oprócz trawników - dotyczy też boisk piłkarskich czy tuneli foliowych.

Musieliśmy wydać zakaz, bo mamy już pierwsze domy, w których brakuje wody - mówi RDC wójt Borkowic Robert Fidos. - To są co prawda pojedyncze domy, ale mieszkańcy monitują, że nie mają wody bytowej. Głównie to jest Radestów, czasem przy większej suszy Ninków - dodaje.



Wody z sieci wodociągowej nie można pobierać w godz 6-22. Zakaz obowiązuje do odwołania.

