ABC ogrodnika na jesień — co koniecznie trzeba zrobić w ogrodzie i na działce

Zaczęła się kalendarzowa i astronomiczna jesień — oznacza to początek prac ogrodowych przed nadejściem zimy. Radio dla Ciebie zapytało eksperta, jak zadbać o rośliny w chłodniejsze miesiące, czy warto jest pozbywać się liści, oraz kiedy najlepiej zajęć się ogrodem.

Jakie prace wykonać jesienią w ogrodzie? (autor: pexels)

Początek jesieni nie oznacza lenistwa w ogrodzie czy na działce. Maciej Aleksandrowicz z Polskiego Związku Działkowców radzi, aby dokładnie usunąć przekwitłe pędy, kwiatostany, a z drzewek — owoce porażone chorobami.

— Wszystkie te owoce, czy też inne części roślin, które wyraźnie widzimy, że są porażone chorobami, powinniśmy zebrać i usunąć, aby nie zostawały na drzewach. Często na przykład w przypadku śliw, czy innych owoców, mówimy, że zostają tak zwane mumie. Czyli wiszą owoce, które są już zbrązowiałe, porażone, wyglądają nieciekawie. Usuwamy je, bo one są później źródłem infekcji na wiosnę — tłumaczy Aleksandrowicz.

Prace ogrodowe we wrześniu

Ekspert zaznacza, że wrzesień to idealny okres na dzielenie karp bylin.

— Wrzesień, czy nawet jeszcze początek października, to jest dobry czas, żeby odłapać byliny. Chodzi o oddzielenie na przykład kęp, karp, tych bylin. Można podzielić jakieś większe, już rosnące dłużej na mniejsze i przesadzić w nowe miejsca. To jest właśnie dobry czas na to — mówi Aleksandrowicz.

Jak zadbać o rośliny jesienią?

Mimo jesieni nie wolno zapomnieć o nawożeniu roślin i podlewaniu.

— Musimy cały czas podlewać te rośliny, i to samo dotyczy na przykład trawnika. Wydaje się, że jesienią nie trzeba, ale tak samo trawnik cały czas musimy przycinać, kosić, podlewać, żeby był ładny, no i tez nawozić. Ale z nawożeniem trzeba ostrożnie, dlatego że powoli musimy już zaprzestawać nawozić azotem, żeby nie pobudzać przed zimną roślin do wzrostu. Nawozimy tylko tak zwanymi nawozami jesiennymi, żeby się wzmacniały — wyjaśnia.

Wrzesień to także idealna pora na sadzenie cebulek: tulipanów, hiacyntów czy krokusów. Można również jeszcze bez obaw sadzić rododendrony.

Czy liść to odpad?

Nasz ekspert zwraca też uwagę, że liście to nie odpad a cenna ściółka.

— Niestety wciąż panuje takie przekonanie, że liść to śmieć, że to jest odpad. Tymczasem liść to jest przede wszystkim naturalna ściółka. Zabezpiecza ziemie przed przymarzaniem, czyli jednocześnie zabezpiecza też życie biologiczne w ziemi, mikroorganizmy. Po drugie, to jest też nawóz. Liście rozkładając się, odżywiają glebę — zaznacza.

Mimo jesieni drzewka, zarówno te ozdobne jak i owocowe trzeba, zabezpieczać przed grzybami. Najlepiej preparatami zawierającymi miedzian. Dobre są też te naturalne, na przykład na bazie pokrzywy.

Eksperci też radzą, by jesienią nie przycinać drzewek, ponieważ zaczynają się one już powoli przygotowywać do zimy. Cięcia mogą zaszkodzić gdy przyjdą duże mrozy.

