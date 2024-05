Quad jako prezent na komunię? Mazowiecka policja ostrzega: to nie jest zabawka

Mazowiecka policja ostrzega przed komunijnym sezonem, że quad to nie zabawka. Na terenie garnizonu mazowieckiego w 2023 roku doszło do 32 wypadków, w których udział brali kierujący czterokołowcami. — Zastanówmy się, czy warto. Quadem nie może jeździć osoba, która nie ukończyła 14 lat i osoba, która nie posiada minimum kategorii AM – mówi Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.