Gdzie na Mazowszu można nocować w lesie bez pozwolenia? [SPRAWDŹ]

Słoneczna pogoda sprzyja odpoczynkowi na łonie natury, a leśnicy zachęcają, aby korzystać z akcji „Zanocuj w lesie”. Na terenie Mazowsza znajduje się kilkadziesiąt miejsc, w których można to zrobić. – W liczbie do 9 osób z chęcią przenocowania do dwóch nocy bez zgłaszania można się wybrać do lasu z namiotem – mówi Regina Sowińska z Nadleśnictwa Siedlce.