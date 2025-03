Nielegalne arsenały broni i materiałów wybuchowych. Zmasowana akcja policji na Mazowszu RDC 27.03.2025 12:06 Broń, amunicja, pociski rakietowe i granaty — to przedmioty, które zabezpieczyli mazowieccy policjanci podczas zmasowanej akcji na terenie Mazowsza. Śledczy wyjaśniają, czy mogły być one wykorzystywane w celach przestępczych. Funkcjonariusze weszli jednocześnie na teren kilku posesji zlokalizowanych w powiatach radomskim, białobrzeskim, lipskim i kozienickim.

Mazowieccy policjanci przeprowadzili akcję wymierzoną w nielegalny proceder posiadania materiałów wybuchowych oraz broni. Funkcjonariusze weszli jednocześnie na teren kilku posesji w pow. radomskim, białobrzeskim, lipskim i kozienickim; zabezpieczyli broń, amunicję, pociski rakietowe i granaty.

Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska poinformowała w czwartek, że śledczy wyjaśniają, czy zgromadzone materiały wybuchowe i broń mogły być one wykorzystywane w celach przestępczych.

— Podczas przeszukań policjanci odnaleźli broń, w tym m.in. pistolety VIS i P83, granaty, pociski artyleryjskie, pociski rakietowe oraz amunicję. Niektóre z zabezpieczonych przedmiotów pochodziły z czasów II wojny światowej — przekazała rzeczniczka.

Na posesji w Trzebieniu (gm. Magnuszew, pow. kozienicki) znaleziono m.in. dwa pociski rakietowe, dwa pociski artyleryjskie, granat moździerzowy, elementy składowe broni strzeleckiej oraz ponad tysiąc sztuk amunicji różnego kalibru. Niebezpieczne znalezisko zabezpieczyli funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu.

W tym samym czasie policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach pojawili się na jednej z posesji w Augustowie (gm. Grabów nad Pilicą, pow. kozienicki). Znaleźli i zabezpieczyli tam strzelbę, trzy karabinki, elementy składowe broni, granat moździerzowy, dwa granaty ręczne oraz kilkadziesiąt sztuk amunicji strzeleckiej różnego rodzaju.

— Do sprawy zatrzymano 75-latka, u którego na posesji ujawniono nielegalne materiały pochodzące z okresu II wojny światowej — powiedziała podinsp. Kucharska. Dodała, że zatrzymanie mężczyzny to kolejny przypadek ujawnienia kolekcjonera broni i amunicji na terenie powiatu kozienickiego, dokonany na podstawie ustaleń własnych policji.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach natomiast weszli na teren dwóch posesji w Woli Bierwieckiej (pow. radomski) i Kaszowie (pow. białobrzeski).

— W pierwszej miejscowości funkcjonariusze wydziału kryminalnego przeprowadzili działania na posesji 31-letniego mężczyzny, gdzie ujawnili pistolet VIS z okresu II wojny światowej wraz z 67 sztukami amunicji kalibru 7,62 mm, również pochodzącymi z tego czasu, a także jedną sztukę broni hukowej — powiedziała Kucharska.

Z kolei w Kaszowie policjanci na posesji 42-letniego mężczyzny odnaleźli inne militaria z czasów II wojny światowej, w tym łuski od pocisków różnego rodzaju, dwie lufy dział przeciwlotniczych oraz hełmy.

Kryminalni weszli też na posesję w Wólce Dąbrowskiej (gm. Ciepielów, pow. lipski). Znaleźli tam krótką broń palną oraz broń pneumatyczną noszącą ślady przerobienia na broń ostrą. Zabezpieczyli również 25 sztuk amunicji różnego kalibru.

— 48-letni właściciel broni nie miał wymaganego zezwolenia, a w przeszłości był karany za to przestępstwo — powiedziała rzeczniczka. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania broni bez wymaganego zezwolenia, za co grozi do 8 lat więzienia.

Policja przypomina, że tego typu materiały stanowią ogromne zagrożenie dla osób, które w tym rejonie mogą znaleźć się zupełnie przypadkowo.

— Ich zabezpieczenie jest niezbędne również dlatego, że pozyskany z niewybuchów materiał, mógłby być wykorzystany do nielegalnego konstruowania urządzeń wybuchowych — zaznaczyła policjantka.

Zgodnie z kodeksem karnym za wyrabianie i handel bronią grozi kara pozbawienia wolności do lat 10, a za jej posiadanie bez zezwolenia do lat 8. Natomiast wyrabianie, gromadzenie i posiadanie materiałów wybuchowych zagrożone jest karą do 8 lat więzienia.

