„Miasto do mieszkania”. Trwa nabór w konkursie Centrum Fotografii Muzeum Warszawy RDC 05.05.2024 14:47 Centrum Fotografii Muzeum Warszawy do 17 maja czeka na zgłoszenia projektów fotograficznych. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest "Miasto do mieszkania" - poinformowano na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Pierwsza Noc Fotografii w Warszawie (autor: Muzeum Warszawy)

Ogłoszono nabór projektów fotograficznych w konkursie „Miasto do mieszkania”. Jak wyjaśnił warszawski ratusz, konkurs jest częścią programu Centrum Fotografii, nowej inicjatywy Muzeum Warszawy, której celem jest rozwijanie zainteresowania fotografią. "W ubiegłym roku po raz pierwszy odbyła się w stolicy Noc Fotografii, a wybrane projekty były prezentowane szerokiej publiczności na ekranach. Tak będzie też i w tym roku" - czytamy w informacji o konkursie.

"Interesują nas różne aspekty mieszkalnictwa w Warszawie – od społecznych i wspólnych (publicznych) po prywatne i osobiste; zarówno projekty dokumentalne, jak i kreacyjne, odważne wizje oraz projekty interwencyjne. (...) Zachęcamy do eksperymentowania z tematem i kompozycją, aby pokazać różnorodność, nieoczywistość, ale też szerszą problematykę dotyczącą sytuacji mieszkaniowej w Warszawie" - napisano. "Interesuje nas, jak w przestrzeni domowej przenika się to, co prywatne i to, co publiczne oraz to, jak w przestrzeniach wspólnych uwidaczniają się oddolne jednostkowe i kolektywne działania" - wyjaśniono na stronie Urzędu m.st. Warszawy.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest skierowany do osób debiutujących oraz tych z udokumentowanym dorobkiem. Mogą w nim wziąć udział również zespoły twórców. Zgłaszać należy niepokazywane wcześniej szerokiej publiczności cykle zdjęć, liczące od 10 do 20 autorskich fotografii.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Centrum Fotografii Muzeum Warszawy. Nabór projektów fotograficznych potrwa do 17 maja, a 24 maja zostaną ogłoszone wyniki.

Autorom nadesłanych prac pięcioosobowe jury przyzna sześć równorzędnych nagród w dwóch kategoriach - osoby i kolektywy debiutujące oraz osoby i kolektywy z udokumentowanym dorobkiem. Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane publiczności w formie pokazu na ekranach podczas 2. Nocy Fotografii (28 czerwca) na warszawskiej Starówce.

