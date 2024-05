Centralne Obchody Dnia Strażaka. Prezydent wręczył odznaczenia i awanse generalskie RDC 04.05.2024 13:09 Podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka prezydent Andrzej Duda wręczył funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej odznaczenia państwowe oraz awanse generalskie. Przypomniał, że tylko w 2023 r. strażacy podjęli pół miliona interwencji, podczas których udzielali wszechstronnej pomocy.

Prezydent podziękował Straży Pożarnej za niesienie pomocy (autor: Kancelaria Prezydenta/X)

Prezydent wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli w sobotę udział w Centralnych Obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli również m.in. marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński.

W swoim wystąpieniu Duda podziękował strażakom za służbę ludziom i Rzeczypospolitej. — Dziękuję za wybór tej niezwykle ważnej profesji — mówił.

Pół miliona interwencji

Przypomniał, że w 2023 r. pojazdy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej wyjeżdżały pół miliona razy na różne interwencje, spośród których jedynie 100 tys. polegało na gaszeniu pożarów.

— To pokazuje, jaka jest skala zapotrzebowania na pomoc, na wsparcie, na ratunek ze strony strażaków. To pokazuje również, jak wielkie jest społeczne zaufanie. Prawda jest taka (...), że ludzie kiedy są w trudnej sytuacji i nie wiedzą, co zrobić, jaką służbę wezwać, najczęściej wzywają Straż Pożarną — ocenił.

Podkreślił, że w sumie w PSP pracuje 31,5 tys. osób, z czego niemal 30 tys. to funkcjonariuszki i funkcjonariusze.

— Prawie wszyscy są przygotowani do w zasadzie wszechstronnej pomocy - od umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami, tymi podstawowymi, ogniowymi, aż do niesienia pierwszej pomocy i świadczenia ratownictwa, także ratownictwa medycznego — dodał.

Przypomniał, że funkcjonariuszy PSP wspiera 700 tys. osób zrzeszonych w Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy służą w 16 tys. remizach rozsianych po całym kraju.

— Spośród tej ogromnej liczby druhów i druhen 250 tys. z nich to ci, którzy posiadają uprawnienia ratownicze i mogą realizować akcje ratowniczo-gaśnicze — powiedział.

Centralne Obchody #DzieńStrażaka w Warszawie.



Dziękuję, że wybraliście służbę drugiemu człowiekowi i Rzeczyspospolitej. Jesteście przez polskie społeczeństwo cenieni i docenieni – Prezydent @AndrzejDuda. pic.twitter.com/4bybVGm1CY — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 4, 2024

Zagraniczne misje ratunkowe

Prezydent podziękował także strażakom za uczestnictwo w zagranicznych misjach ratunkowych, takich jak pomoc w gaszeniu pożarów lasów w Grecji w lipcu 2023 r. oraz za pomoc w ogarniętej wojną Ukrainie.

— To także oddawanie na Ukrainę sprzętu, którym dysponujecie, po to, by tamtejsi strażacy mogli działać efektywniej, by mogli odpowiedzieć na wyzwania, które wynikają z rosyjskich ataków — zaznaczył.

Podczas uroczystości odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej, prezydent wręczył odznaczenia państwowe funkcjonariuszom PSP.

Obchody poprzedziła uroczysta msza św. w Katedrze pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika odprawiona w intencji strażaków PSP i OSP oraz nowo promowanych oficerów PSP i ich rodzin.

Służba i poświęcenie wpisane w prace strażaka

Obecny na uroczystości minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że w pracę strażaka wpisane są służba i poświęcenie.

— Codziennie wyjeżdżacie, żeby ratować dobytek, życie, zdrowie Polaków. I za to bardzo wam dziękuję — dodał.

Zaznaczył, że rozmawiał z partnerami z innych krajów, którzy mówili mu, że „nie ma ludzi bardziej ofiarnych, bardziej odważnych, bardziej zdeterminowanych, aby nieść pomoc” niż polscy strażacy. Powiedział, że partnerzy z Grecji wspominali udział Polaków w międzynarodowej misji i ich pomoc w gaszeniu zeszłorocznych pożarów.

— Życzę, żebyście zawsze mieli w sercu dumę ze służby, dumę z tego, co robicie — podkreślił szef MSWiA. Życzył także przekonania, że ich praca jest doceniana, nagradzana i szanowana.

Odwaga, kompetencja i ofiarność

Słowo do zgromadzony skierował również marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jak podkreślił, strażacy w swojej służbie realizują coś, co jest „najgłębiej ludzkie”.

— W swojej służbie codziennie mówicie językiem, który sprawia, że rozumieją się ludzie - bez znaczenia, jakie mają wykształcenie, bez znaczenia, skąd pochodzą - bo język poświęcenia, ofiarności, odwagi rozumie instynktownie każdy — mówił.

Zaznaczył, że w swojej pracy strażacy kierują się trzema podstawowymi wartościami, jakimi są: odwaga, kompetencja i ofiarność.

— I one muszą występować razem, bo odwaga bez kompetencji i bez ofiarności to często brawura. Sama kompetencja, bez ofiarności i odwagi, nikomu życia nie uratuje. Sama ofiarność, kiedy nie wiadomo, co zrobić i kiedy nie ma odwagi, by to zrobić - to też za mało. A więc odwaga, kompetencja i ofiarność razem — podkreślił marszałek Sejmu.

— Kiedy na was patrzymy - chcemy stawać się lepszymi ludźmi (....), kiedy widzimy was w akcji, nie tylko zazdrościmy wam, ale chcielibyśmy być tacy jak wy: odważni, kompetentni i ofiarni — mówił.

Marszałek Sejmu podziękował strażakom za to, że są „jednym z najsilniejszych zworników polskiego społeczeństwa”.

— Jesteście wśród instytucji publicznych tą, której Polacy ufają często najbardziej. Właśnie dlatego, że jesteście ponad podziałami partyjnymi, ponad podziałami klasowymi, ponad jakimikolwiek podziałami. Bo dla was człowiek to człowiek. Życie to życie. Służba to służba — podkreślił.

Więcej niż gaszenie pożarów?

Komendant główny PSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski przypomniał, że formacja, w której służy, powstała 32 lata temu. Przypomniał postać pierwszego komendanta PSP Feliksa Deli, który stworzył krajowy system ratowniczo-gaśniczy.

— System ten jest unikalny w Europie, jest jednym z kluczowych filarów bezpieczeństwa naszego państwa. Jest on wciąż rozwijany — zaznaczył. Dodał, że system funkcjonuje w oparciu o potencjał jednostek ratowniczych PSP oraz OSP, które razem tworzą „dwa płuca jednego organizmu”.

Podkreślił, że zakres interwencji straży pożarnej jest coraz szerszy, ponieważ społeczeństwo oczekuje, że strażacy będą robić więcej niż tylko gaszenie pożarów.

Podkreślił, że wobec nowych wyzwań funkcjonariuszki i funkcjonariusze straży pożarnej odegrają niebagatelną rolę we wspieraniu obrony cywilnej oraz budowaniu odporności społeczeństwa na zagrożenia.

Podczas obchodów prezydent wręczył odznaczenia państwowe oraz awanse generalskie funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. Nowo mianowani generałowie PSP odebrali z rąk szefa MSWiA pamiątkowe szable.

Obchody poprzedziła uroczysta msza św. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, która została odprawiona w intencji strażaków PSP i OSP oraz nowo promowanych oficerów PSP i ich rodzin.

W ramach obchodów w Ogrodzie Saskim odbył się Piknik Strażacki.

