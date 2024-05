Brakuje całorocznego lodowiska w stolicy? Legenda hokeja apeluje Przemysław Paczkowski 17.05.2024 18:52 Legenda hokeja zwraca się z apelem do władz Warszawy i Ministerstwa Sportu. Były hokeista i zawodnik najlepszej ligi świata NHL Mariusz Czerkawski uważa, że w stolicy powinno postać miejskie, całoroczne lodowisko. Jego zdaniem polscy zawodnicy nie zrobią postępu w dyscyplinie bez odpowiedniej infrastruktury.

Mariusz Czerkawski (autor: RDC)

Biało-Czerwoni po 22. latach wrócili do hokejowej elity. Na Mistrzostwach Świata pomimo odważnej gry naszych reprezentantów, widać jednak przepaść pomiędzy Polakami a innymi drużynami

Mariusz Czerkawski były hokeista i zawodnik najlepszej ligi świata NHL uważa, że nasi zawodnicy nie zrobią postępu w dyscyplinie bez odpowiedniej infrastruktury.

— Żeby w Warszawie nie było miejskiego i całorocznego lodowiska? My zamykamy lodowiska. W Finlandii, w Szwecji czy na Słowacji te lodowiska są otwarte, a dzieciaki mogą jeździć i trenować. Jeżeli co roku mają trzy miesiące więcej specjalistycznego treningu, to przez dziesięć lat mogą być o wiele lepszymi zawodnikami — mówi Czerkawski.

Jak zaznacza Czerkawski, potrzebne są zmiany.

— Mam nadzieję, że kiedyś system, państwo, podejście do tego sportu i infrastruktura zaczną się zmieniać, bo inaczej tylko będziemy o tym mówić — dodaje.

Jak przekazało nam miasto, trwają prace związane z modernizacją Toru Stegny, który ma być pierwszym całorocznym miejskim lodowiskiem w stolicy. Obiekt ma być gotowy w 2027 roku.

Oprócz tego całorocznie działa tylko lodowisko na Torwarze. Obiektem zarządza Ministerstwo Sportu i Turystyki.

