Niepewna przyszłość akademii piłkarskiej Escola Varsovia. Kończy się umowa dzierżawy terenu Przemysław Paczkowski 09.04.2025 18:21 Zaostrza się konflikt o teren akademii piłkarskiej Escola Varsovia. 1 czerwca kończy się umowa dzierżawy gruntu, na którym funkcjonuje akademia. Władze klubu apelują o jak najszybsze uchwalenie planu miejscowego, który zablokuje możliwość sprzedaży terenu. Członkowie Rady Społecznej Escoli uważają, że „ratusz mnoży problemy i nie szuka rozwiązań tej sytuacji”. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zaznacza natomiast, że zarzuty Escoli Varsovia to przekłamywanie informacji i podawanie nieprawd.

Escola Varsovia (autor: RDC)

1 czerwca kończy się umowa na dzierżawą gruntów od Polfy Tarchomin, która planuje sprzedać te tereny. Rodzice apelują do władz samorządowych o jak najszybsze uchwalenie planu miejscowego, który ochroni działki przed deweloperką. Rodzice młodych piłkarzy wystosowali też list otwarty do premiera RP, Ministra Sportu.

Jak przekazali członkowie Rady Społecznej Escoli „ratusz mnoży problemy i nie szuka rozwiązań tej sytuacji”.

- Miasto powinno wyjść z inicjatywą i z szukaniem rozwiązań, a nie mnożeniem problemów. Na ostatnim spotkaniu prosiliśmy obietnice, że dostaniemy jakieś rozwiązania tego, co się dzieje. Natomiast usłyszeliśmy, że przewidziana funkcja na tym terenie to jest funkcja usług ogólnych, co właściwie ucina nasze możliwości - mówił Tomasz Pakowski z Rady Społecznej Akademii.

Właścicielem gruntu, na którym działa akademia, jest Polfa Tarchomin. Spółka skarbu państwa w pierwszych korespondencjach z klubem deklarowała chęć sprzedaży działki.

Pakowski dodaje, że brak nowej umowy na dzierżawę oznacza rozpoczęcie działalności od nowa.

- Dostaliśmy zapewnienie z miasta, że z dniem 1 czerwca, kiedy wygasa umowa dzierżawy, nie dostaniemy stamtąd eksmitowani. Patrząc wstecz na te ostatnie 20 lat, kiedy wielokrotnie zapewniano Akademię, że będzie tam teren przeznaczony na sport, nagle się okazuje, że nie. No trudno mieć podstawy do zaufania - wskazał.

Rada Społeczna Akademii Escola Varsovia w przypadku braku reakcji na ich list otwarty zapowiadają protest przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Co na to stołeczny ratusz?

Do sprawy odniósł się stołeczny ratusz. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zaznaczyła, że zarzuty Escoli Varsovia to przekłamywanie informacji i podawanie nieprawd. Dodała, że urząd przedstawił konkretne propozycje.

- Plan ogólny przewiduje tzw. strefy planistyczne. Dla tego obszaru dzisiaj może być wpisana strefa planistyczna usługi. Nie deweloperka mieszkaniowa, usługi. Ja obiecałam rodzicom, że sprawdzimy, czy w planie ogólnym na tym terenie będzie można wpisać zieleń i rekreacja - powiedziała.

Kaznowska dodała, że aktualna sytuacja to efekt zaniedbań władz szkółki.

- Ja bardzo ubolewam, że pan prezes Wilczyński, wiedząc, że jest na cudzym gruncie, na tymczasowej umowie, nie pomyślał o przyszłości klubu sportowego. Należało się naprawdę poważnie zastanowić, co dalej, bo dzisiaj patrząc na to, trochę widzimy, jak próbę przymusowego uwłaszczenia się na cudzej nieruchomości i wykorzystanie faktu, że ma się klub, do którego przychodzą dzieci i klub ma sukcesy - wyjaśniła.

Wiceprezydent powiedziała też, że działania władz Escoli i rodziców szkodzą sprawie - dodaje wiceprezydent Warszawy.

- Po co? Ja tego kompletnie nie rozumiem. Antagonizowanie, przekłamywanie informacji, podawanie nieprawd - do czego to zmierza? Ja bardzo bym chciała, żeby teren pozostał terenem sportowym i tu postawię kropkę - powiedziała.

Zarówno warszawski ratusz, jak i Polfa Tarchomin zapewniają, że po zakończeniu umowy dzierżawy klub nie zostanie wezwany do opuszczenia terenu do czasu uzyskania porozumienia.

