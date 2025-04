Ruszyła 3. edycja akcji „ZOOstaw, NIE porywaj” RDC 08.04.2025 20:39 Zostawmy młode dzikie zwierzęta w spokoju. W razie czego wezwijmy służby. W Warszawie ruszyła 3. edycja kampanii „ZOOstaw, NIE porywaj”. Celem akcji jest edukowanie ludzi, kiedy faktycznie zwierzę potrzebuje pomocy. – Młode zwierzaki mają się wychować w naturalnym środowisku – mówi koordynator ds. zielonej Warszawy Magdalena Młochowska.

Akcja „ZOOstaw, NIE porywaj” 2025 (autor: RDC)

Po raz trzeci rusza w stolicy kampania edukacyjna „ZOOstaw, NIE porywaj!”, która odpowiada na pytanie: co zrobić w przypadku znalezienia młodych dzikich zwierząt, żeby im nie zaszkodzić oraz kiedy pomoc jest naprawdę potrzebna.

– Przede wszystkim chodzi nam o to, aby do naszych ośrodków rehabilitacji nie trafiały ptaki i zwierzęta, które nie muszą tutaj trafić. My będziemy wiedzieć, czy to jest sytuacja, w której należy reagować, czy nie. Nie dotykać, nie podchodzić, zadzwonić do nas – koordynator ds. zielonej Warszawy Magdalena Młochowska.

Coraz częściej można zauważyć dzikie zwierzaki w przestrzeni miejskiej, ale nie zawsze trzeba reagować.

– Nie podchodźmy, nie zabierajmy, tak jak brzmi hasło akcji, nie porywajmy tych zwierząt rodzicom. Prawdopodobnie są pod bacznym okiem swoich rodziców, którzy po prostu wdrażają ich do życia w przestrzeni miejskiej. Jeśli rzeczywiście będzie konieczność pomocy, podjedzie patrol i podejmie stosowne działania – mówi zastępca komendanta stołecznej Straży Miejskiej Zbigniew Włodarczyk.

– W 1998 roku zaczynaliśmy pracę w warszawskim azylu dla ptaków. Pamiętam historię pewnej pani, która przyniosła torbę, a w niej dwa młode dzięciołki zielone, które właśnie wyszły z gniazda i powinny zostać w naturalnym środowisku. Zostało im zabrane dzieciństwo kosztem tego, że mamy poczucie, że zrobiliśmy coś dobrego. Należy pamiętać o tym, że rodzice zawsze lepiej przygotują je do życia w mieście – tłumaczył dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz.

W trosce o zwierzęta

Kampania „ZOOstaw, NIE porywaj!” pokazuje, jak należy postępować w przypadku znalezienia młodego zwierzaka. Tak jak w ubiegłym roku, bohaterami kampanii są kos Wars i sarenka Sawa. To przedstawiciele gatunków, które najczęściej trafiają do Ptasiego Azylu i Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich.

Akcja trwa od kwietnia do końca czerwca, czyli w okresie intensywnego rozrodu. To właśnie wtedy ekopatrol otrzymuje najwięcej zgłoszeń dotyczących młodych zwierząt, które w rzeczywistości nie potrzebują pomocy.

Kampania jest wspólną inicjatywą warszawskiego zoo, Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”, Lasów Miejskich oraz Straży Miejskiej.

W Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich leczone są prowadzone chore i osierocone zwierzęta. Rocznie przyjmowanych jest tam około 1,4 tys. zwierzaków.

Natomiast do Ptasiego Azylu w zeszłym roku trafiło 1072 ptaków.

W tym roku do akcji dołączyły warszawskie dzielnice, gmina Piaseczno oraz Straż Miejska w Piasecznie.

