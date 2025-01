Łeb i skóra dzika znalezione przy Rondzie Wiatraczna. Sprawę wyjaśnia policja Adam Abramiuk 14.01.2025 19:44 Jeden z mieszkańców warszawskiej Pragi znalazł na trawniku koło altany śmietnikowej łeb i skórę dzika. Na miejsce wezwał patrol Straży Miejskiej. Stołeczna policja wyjaśnia teraz, jak łeb i skóra zwierzęcia znalazły się na Rondzie Wiatraczna.

Dzik (autor: Pixabay)

O znalezisku przy altance śmietnikowej przy ul. Kirasjerów 4 informowała Straż Miejska. Zaniepokojony mieszkaniec Pragi Południe wezwał patrol po tym, jak znalazł na trawniku łeb i skórę dzika.

Jak przekazali strażnicy, dziura w głowie sugerowała zastrzelenie zwierzęcia. Obok altanki były ślady krwi.

– Jest to część prowadzonego postępowania, okoliczności i przyczyny, które sprawiły, że doszło do tej sytuacji. Dopiero po jego zakończeniu będziemy mogli się jednoznacznie wypowiedzieć, jaka była przyczyna po pierwsze znalezienia się tam części zwierzęcia, a po drugie, w jaki sposób został on pozbawiony życia – mówi Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji na Pradze Południe.

Sprawę badają technicy kryminalistyki.

