Mniej szkodliwych substancji w powietrzu. To pozytywne skutki wprowadzenia SCT w Warszawie? Adam Abramiuk 14.01.2025 17:24 Stężenie szkodliwych substancji w ścisłym centrum Warszawy jest niższe o 10 proc. w porównaniu do poprzednich lat — tak wynika z badań Polskiego Alarmu Smogowego. W Polskim Radiu RDC sprawdziliśmy, czy wprowadzenie Strefy Czystego Transportu pół roku temu faktycznie przyniosło realną poprawę jakości powietrza w stolicy.

Strefa Czystego Transportu (autor: RDC)

Z badań Polskiego Alarmu Smogowego wynika, że stężenie szkodliwych substancji w ścisłym centrum Warszawy jest niższe o 10 proc. w porównaniu do poprzednich lat.

— W roku 2021, 2022 i 2023 stężenia sięgały 42-43 mikrogramów. W roku 2024, czyli pierwszym roku istnienia Strefy Czystego Transportu, te stężenia są już o ponad 10 proc. niższe — przekazał Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.

Zdaniem aktywisty, jeszcze nieco za wcześnie, aby wyciągnąć wniosek, że wprowadzenie SCT faktycznie miało wpływ na poprawę jakości powietrza.

— Wydaje mi się, że to jest pozytywny trend, ale czy on będzie trwały, czy to nie jest po prostu wpływ pogody? Sześć miesięcy to jeszcze za wcześnie, żeby to w miarę dajnie ocenić — zaznaczył Siergiej.

Ponad pół tysiąca zatrzymanych pojazdów

Od 1 lipca, czyli od kiedy funkcjonuje SCT, straż miejska zatrzymała 510 pojazdów. Jak wskazał Jerzy Jabraszko ze Straży Miejskiej w Warszawie, obyło się bez mandatów.

— W ramach prowadzonych działań funkcjonariusze 389 razy pouczyli kierujących o obowiązujących przepisach, udzielili 6 ostrzeżeń, wydali 12 poleceń, w 103 przypadkach poprzestali na zwróceniu uwagi — przekazał Jabraszko.

W obowiązujący 1 etapie wprowadzania SCT, do rejonu objętego strefą nie mogą wjechać pojazdy benzynowe starsze niż 1997 rok i spełniające normę Euro 2, a także pojazdy z silnikiem diesla z normami Euro 4.

Przez pierwsze 3,5 roku wyłączeni są z tego mieszkańcy płacący podatki w Warszawie i seniorzy po 70 roku życia. Kolejne zmiany będą wprowadzone w 2026 roku.

Czytaj też: Wysypisko śmieci w Radomiu zostanie rozbudowane? Jest zielone światło