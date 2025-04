Spalarnia śmieci zamiast ciepłowni? Mieszkańcy i władze Rembertowa: jesteśmy przeciwni Przemysław Paczkowski 11.04.2025 11:18 Jesteśmy przeciwni — mówią o pomyśle wybudowania spalarni śmieci mieszkańcy Rembertowa. Obawy podziela również dzielnica. Właściciel funkcjonującej już ciepłowni przy ulicy Pontonierów, chce odejść od węgla i zastąpić go pozyskując energię ze spalania odpadów. W styczniu złożył wniosek o zmianę planu zagospodarowania na dwóch działkach, co pozwoli wybudować instalację. — Nie zgadzamy się na to — powiedział Aleksander Lesiński, zastępca burmistrza dzielnicy.

Mieszkańcy Rembertowa i władze dzielnicy nie chcą spalarni śmieci. To pomysł właściciela funkcjonującej już ciepłowni przy ulicy Pontonierów, który chce odejść od węgla i zastąpić go pozyskując energię ze spalania odpadów.

— Jesteśmy przeciwni — powiedzieli mieszkańcy, z którymi rozmawiał reporter Polskiego Radia RDC.

Zastępca burmistrza dzielnicy Aleksander Lesiński przyznał, że podziela obawy mieszkańców.

— Kwestia dowozu paliwa, czyli po prostu śmieci do tej ciepłowni. Plany inwestora, że nie biorą w ogóle pod uwagę nawet tego, że będą one transportowane przez środek dzielnicy. To na kolejnym spotkaniu już usłyszeliśmy, że owszem — podkreślił Lesiński.

Inwestor w styczniu złożył wniosek o zmianę planu zagospodarowania na dwóch działkach, co pozwoli wybudować instalację spalającą odpady. Lesiński zaznaczył, że nie ma na to zgody.

— Jeśli miasto zacznie z nami konsultować ten wniosek o zmianę tego planu, no to my będziemy go negatywnie generalnie opiniować. Także taka jest w tym rola w tej chwili zarządu — dodał Lesiński.

Jak poinformował mieszkańców na swojej stronie inwestor, „podlegając dużo bardziej restrykcyjnym normom emisji zanieczyszczeń, planowana instalacja może przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Rembertowie, a ceny generowanego ciepła będą mogły pozostać stabilne dla odbiorców”.

Zapytaliśmy firmę o szczegóły. Czekamy na odpowiedź.

Nowa instalacja według planów mogłaby zostać oddana do użytku w 2031 roku.

