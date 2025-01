Praga Północ będzie walczyć z dzikimi wysypiskami śmieci. „Jest spory problem” Adrian Pieczka 09.01.2025 19:14 Walkę z nielegalnymi wysypiskami śmieci zapowiada warszawska Praga Północ. Najwięcej z nich znajduje się wzdłuż linii kolejowych. — Jest spory problem, to są takie dzikie wysypiska, na które też mieszkańcy zwracają uwagę — mówi przewodniczący rady dzielnicy Krzysztof Michalski.

Rusza walka z dzikimi wysypiskami śmieci na Pradze Północ (autor: Krzysztof Michalski - Radny dla Pragi)

Praga Północ będzie walczyć z dzikimi wysypiskami śmieci. O nielegalnej zwałce przy ulicy Kijowskiej alarmuje wiceprzewodniczący rady dzielnicy Krzysztof Michalski. Takich miejsc jest jednak więcej, szczególnie wzdłuż linii kolejowych.

Jak zapowiada Michalski, będą podejmowane działania, by zlikwidować wysypiska.

— Nie tak dawno na jednej z działek tuż przy ulicy Kijowskiej, obok inwestycji, która toczy się na terenie tzw. Fabryki Drucianka, powstało dzikie wysypisko śmieci. Ktoś po prostu znaczące ilości odpadów budowlanych podrzucił — mówi Michalski.

W wielu przypadkach działki, na których znajdują się opady, należą do osób prywatnych, dlatego dzielnica nie może sprzątnąć ich „na własną rękę”. Wtedy trzeba kontaktować się z właścicielem.

Jak dodaje Michalski, problem jest także na działkach należących do PKP.

— Jest spory problem, to są takie dzikie wysypiska, na które też mieszkańcy zwracają uwagę. Wzdłuż linii kolejowej prowadzącej od Dworca Wileńskiego do Wołomina i Tłuszcza teren jest często zaśmiecany, nawet tuż przy powstającym przejściu dla pieszych przy Dworcu PKP Warszawa Wileńska — podkreśla Michalski.

Radny apeluje do mieszkańców, by zgłaszali do odpowiednich służb zaśmiecone miejsca lub sytuacje, w których ktoś wyrzuca śmieci w niewłaściwych miejscach.

Czytaj też: Chynów k. Grójca czeka na oferty w przetargu na usunięcie składowiska odpadów