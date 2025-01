Chynów k. Grójca czeka na oferty w przetargu na usunięcie składowiska odpadów RDC 09.01.2025 14:24 Firmy mogą już składać oferty w przetargu na usunięcie składowiska odpadów w gminie Chynów koło Grójca. Na wyeliminowanie zagrożenia dla ludzi i środowiska gmina otrzymała 2 mln zł unijnego dofinansowania. Na Mazowszu rocznie odkrywanych jest ok. 30 nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych.

Nielegalne składowiska śmieci na Mazowszu (autor: KMP w Siedlcach)

Urząd Gminy w Chynowie ogłosił przetarg na usunięcie nielegalnego składowiska odpadów w Milanowie. Otwarcie ofert zaplanowano na 28 stycznia.

Na wyeliminowanie zagrożenia dla ludzi i środowiska gmina otrzymała 2 mln zł unijnego dofinansowania. Pieniądze pochodzą z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Całkowita wartość projektu przekracza 2,4 mln zł.

Dzięki wsparciu z UE usuniętych zostanie, a następnie zutylizowanych prawie 200 ton nielegalnie składowanych odpadów na posesji w miejscowości Milanów, w gm. Chynów, w pow. grójeckim.

Następnie w miejscu, gdzie obecnie znajduje się nielegalne składowisko, posadzone zostaną drzewa i przeprowadzone zabiegi w celu przywrócenie wartości użytkowej terenu.

Zadanie ma być zrealizowane w ciągu trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Jak podawał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, powołując się na ustalenia Naczelnej Izby Kontroli, w Polsce może być nawet 500 składowisk niebezpiecznych odpadów.

Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na Mazowszu rocznie odkrywanych jest ok. 30 nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych. Lokalne samorządy alarmują, że to tykająca bomba. W latach 2017–2022 w Polsce doszło do 754 pożarów miejsc gromadzenia odpadów.

