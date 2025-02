Pięć firm chętnych do usunięcia składowiska odpadów w gm. Chynów k. Grójca RDC 07.02.2025 18:49 Pięć firm wystartowało w ogłoszonym przez Urząd Gminy w Chynowie przetargu na usunięcie nielegalnego składowiska odpadów. Najtańsza oferta opiewa na ponad 923 tys. zł, najdroższa – na prawie 3 mln zł. Na wyeliminowanie zagrożenia dla ludzi i środowiska gmina otrzymała unijne dofinansowanie.

Nielegalne składowiska śmieci na Mazowszu (autor: Policja Mazowiecka)

Do usunięcia nielegalnego składowiska odpadów w gminie Chynów koło Grójca zgłosiło się pięć firm.

Najtańsza oferta opiewa na ponad 923 tys. zł, najdroższa – na prawie 3 mln zł.

Na usunięcie zagrożenia gmina otrzymała 2 mln zł z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Całkowita wartość projektu to ponad 2,4 mln zł.

Dzięki wsparciu z UE usuniętych, a następnie zutylizowanych zostanie prawie 200 ton odpadów nielegalnie składowanych na posesji w miejscowości Milanów, w gm. Chynów, w pow. grójeckim.

Następnie w miejscu, gdzie obecnie znajduje się nielegalne składowisko, posadzone zostaną drzewa i przeprowadzone zabiegi w celu przywrócenie wartości użytkowej terenu. Zadanie ma być zrealizowane w ciągu trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Jak podawał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, powołując się na ustalenia Naczelnej Izby Kontroli, w Polsce może być nawet 500 składowisk niebezpiecznych odpadów.

Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na Mazowszu rocznie odkrywanych jest ok. 30 takich składowisk. Lokalne samorządy alarmują, że to tykająca bomba. W latach 2017–2022 w Polsce doszło do 754 pożarów miejsc gromadzenia odpadów.

