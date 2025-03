Koniec z problemem parkowania na Mordorze? Możliwe SPPN na Służewcu Adrian Pieczka 03.03.2025 22:26 Warszawa zbada wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Służewcu. Dzięki niej w ciągu kilku lat może zniknąć problem z zaparkowaniem auta na warszawskim Mordorze. Według badań stowarzyszenia „Lepszy Służewiec” codziennie na ten teren przyjeżdża ok. 20 tys. samochodów.

SPPN (autor: RDC)

W ciągu kilku lat może zniknąć problem z zaparkowaniem auta na warszawskim Mordorze. Miasto zbada wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Służewcu w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na przeprowadzenie takich badań przez zewnętrzną firmę.

Mieszkańcy przyznają, że problemy z parkowaniem są ogromne, szczególnie że miejsca są zastawiane przez pracowników wielu biurowców.

— Mamy kłopoty z parkowaniem, czasami trwa to bardzo długo. Przydałoby się. Każde miejsce to jest dobre — powiedział jeden z mieszkańców.

Burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski przyznał, że jest za tym, aby Strefa Płatnego Parkowania była jak najszersza.

— Reguluje to naturalnie obciążenie miejsc parkingowych, które tutaj powstają. Wydaje mi się, że na Służewcu, jak i w innych częściach naszej dzielnicy uporządkuje to możliwości parkowania nawet dla osób przyjeżdżających do mieszkańców, którzy już mieszkają w tym rejonie — powiedział Miastowski.

Prezes stowarzyszenia „Lepszy Służewiec” Jakub Kompa powiedział, że większość mieszkańców Służewca życzy sobie wprowadzenie strefy.

— Służewiec słynął z tego, że bardzo dużo było tutaj korków, nie można było nigdzie zaparkować, a część kierowców wybierała takie swobodne parkowanie, spontaniczną strefę płatnego parkowania, którą sobie sami urządzali na chodnikach, na terenach zielonych. W związku z tym sprawdzenie strefy ucywilizuje w pewnym sensie tę część i spowoduje też to, że będzie mniej samochodów jakby wjeżdżało i stawało — dodał Kompa.

Według badań stowarzyszenia codziennie na teren Służewca przyjeżdża ok. 20 tys. samochodów.

