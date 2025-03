Ostatni dzwonek na ekodotacje. Do kiedy można składać wnioski? RDC 30.03.2025 17:06 Tylko do poniedziałku można składać wnioski do warszawskiego programu ekodotacji. Z budżetu miasta można otrzymać pieniądze na modernizację kotłowni, montaż odnawialnych źródeł energii, usuwanie azbestu czy likwidację szamb. Co ważne, nie ma już możliwości finansowania wymiany tzw. kopciuchów.

Ile kopciuchów do wymiany w podwarszawskich gminach? (autor: GOV)

Wnioski o ekodotacje w ramach warszawskiego programu można składać jeszcze tylko do poniedziałku 30 marca.

– To, na co można składać dotacje, to są piece klasy 3, 4 i 5. Tak samo dofinansujemy wymianę starego pieca gazowego, starszego niż 10 lat, lub pieca gazowego z otwartym paleniskiem czy kotłów olejowych – mówi dyrektor koordynator do spraw zielonej Warszawy Magdalena Młochowska.

Warto sprawdzić miejskie strony dotyczące ekodotacji.

– Mamy tam dotacje na odnawialne źródła energii, w tym roku również na magazyny energii. Mamy dotacje na deszczówkę, na rozbetonowanie powierzchni, likwidację azbestów czy szamb. W przypadku niektórych dotacji Niektóre dotacje, jak na przykład te dotyczące szamb, tutaj wnioski przyjmujemy dłużej, bo do końca lipca – dodaje Młochowska.

Można to zrobić w dowolnym urzędzie dzielnicy, w Biurze Ochrony Środowiska przy pl. Bankowym czy elektronicznie przez portal mojaWARSZAWA.

W 2024 roku, w ramach ekodotacji, warszawski ratusz wypłacił mieszkańcom ponad 17,7 mln zł.

