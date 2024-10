Awantura o Kanał Wawerski. Oczyszczalnia może zrzucać tam jeszcze więcej ścieków Przemysław Paczkowski 03.10.2024 06:24 Oczyszczalnia „Cyraneczka” może zrzucać więcej ścieków do Kanału Wawerskiego. Mimo wieloletnich przekroczeń norm Wody Polskie poluzowały obostrzenia w tej sprawie. Miała na to wpłynąć uchwała Rady Warszawy z lipca 2023 roku, która zmieniła obszar odbioru ścieków oczyszczalni.

Zanieczyszczony Kanał Wawerski (autor: RDC)

Mimo wieloletnich przekroczeń norm przez oczyszczalnię „Cyraneczka”, Wody Polskie poluzowały obostrzenia dotyczące zrzutu ścieków do Kanału Wawerskiego. O zanieczyszczeniu cieku wodnego, o którym jako pierwsze poinformowało Polskie Radio RDC, rozmawiali radni dzielnicy Wawer na komisji ładu przestrzennego i ochrony środowiska. Na zwiększenie norm miała wpłynąć uchwała Rady Warszawy z lipca 2023 roku, która zmieniła obszar odbioru ścieków oczyszczalni.

- Uchwała tak naprawdę pozwoliła nam rozluźnić, nie nam, to tak naprawdę my nie mamy wyboru, bo dostajemy uchwałę i jest powiedziane oczyszczalnia 17 tysięcy RLM-ów (równoważna liczba mieszkańców - red.) i idziemy o odniesienie do prawa. Prawo 17 tysięcy RLM-ów - mamy taką a nie inną wartość zanieczyszczenia - tłumaczy dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Marta Marcinkowska-Krawczyk.

Jak przekazała podczas obrad komisji Lidia Binkowska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w tym roku oczyszczalnia już trzy razy przekroczyła normy wskazane w pozwoleniu wodno-prawnym.

- Ścieki wprowadzane z oczyszczalni ścieków mogą tego azotu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wprowadzić 15 mg/l. Spółka trzykrotnie w tym roku wykazała przekroczenia. W badaniu z kwietnia stężenie 16,9 mg/dm sześcienny, w czerwcu 17,2 mg/dm sześcienny i w sierpniu 16,1 mg/dm sześcienny - wskazała.

To nie pierwszy raz, kiedy oczyszczalnia wprowadza do Kanału Wawerskiego niedostatecznie oczyszczone ścieki.

- Wymierzyliśmy prawomocne kary dla oczyszczalni za rok 2020 i 2021 - mówiła Binkowska. - W 2020 roku to jest decyzja w wysokości około 32 tys. złotych i to jest decyzja ostateczna. Za rok 2021 kara jest w wysokości około 55 tys. złotych. Natomiast za rok 2022 decyzja jest nieostateczna. Kara wynosi około 123 tys. złotych - dodała.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska analizuje również wymierzenie kary dla oczyszczalni za rok 2023 oraz 2024.

