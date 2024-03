Usuwanie azbestu czy likwidacja szamba. Ostatnie dni na dofinansowanie RDC 26.03.2024 15:32 Mała retencja, usuwanie azbestu czy likwidacja szamba – jeszcze tylko do 2 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z ekologią. Na pozbycie się azbestu można otrzymać nawet 100 procent dotacji.

Wywóz szamba (autor: Pibwl, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons)

Tylko do 2 kwietnia mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z ekologią. Środki można otrzymać na tzw. małą retencję, usuwanie azbestu i likwidację szamb.

­– Ponad 150 milionów złotych. Tyle wydaliśmy w tej kadencji na dotacje dla mieszkańców związane z realizacją inwestycji ekologicznych: likwidacją kopciuchów, usuwaniem azbestu i szamb, tzw. małą retencją i montażem instalacji OZE. W tym roku w budżecie na ten cel mamy przeznaczone niemal 48 mln zł. Nabór wniosków o dotacje jeszcze trwa, warto skorzystać z miejskiego wsparcia – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zwykle wnioski przyjmowane są do końca marca. W tym roku ostatni dzień miesiąca wypada w niedzielę, dlatego nabór trwa do najbliższego dnia roboczego po dniu wolnym, czyli do 2 kwietnia.

Ekologia – jakie dotacje od miasta?

Tylko na dotacje dla tych trzech rodzajów inwestycji (mała retencja, usuwanie azbestu, likwidacja szamba) miasto wydało w ciągu ostatnich 5 lat niemal 28 mln zł. Efekty to ponad 1300 ton usuniętego azbestu, ponad 2 tys. nieruchomości podłączonych do miejskiej kanalizacji po usunięciu szamba oraz ponad 1600 inwestycji związanych z budową urządzeń do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych.

Od początku tego roku na wszystkie te inwestycje przyznano już łącznie niemal 400 kolejnych dotacji.

Jak złożyć wniosek i na jaką kwotę można liczyć?

Wniosek o udzielenie dotacji można złożyć osobiście w:

Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy,

Kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44,

Biurze Ochrony Środowiska przy pl. Bankowym 2 (XIV piętro, pokój 1409).

Wniosek można także wysłać pocztą na adres Biura Ochrony Środowiska (Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa). Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

Wysokość dofinansowania różni się w zależności od konkretnej inwestycji. W przypadku zadań związanych z usuwaniem azbestu dotacja może wynieść nawet do 100 proc. poniesionych kosztów. Dla tzw. małej retencji maksymalne wsparcie sięga do 80 proc. kosztów inwestycji, a w przypadku likwidacji szamba i podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej to kwota 6 tys. zł.

Więcej informacji o dotacjach można znaleźć na stronie eko.um.warszawa.pl.

Dotacje na OZE i kopciuchy

Jeszcze do 30 kwietnia br. warszawiacy mogą również ubiegać się o dotacje na odnawialne źródła energii. Miasto ogłosiło w marcu dodatkowy nabór wniosków.

Przez cały rok przyjmowane są dokumenty dla dofinansowania na likwidację kopciuchów. Mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości nawet do 70 proc.

