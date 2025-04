Przetworzy 100 tys. ton odpadów rocznie. Wiemy, kiedy powstanie biogazownia na Targówku Przemysław Paczkowski 22.04.2025 18:01 Do 2028 roku na warszawskim Targówku ma powstać biogazownia. Inwestycja Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania ma stanąć w sąsiedztwie nowej spalarni przy ulicy Zabranieckiej. Rocznie przetworzy 100 tys. ton odpadów zielonych i organicznych, a wytworzony przez nią gaz zasili miejskie śmieciarki i autobusy.

Biogazownia powstanie na Targówku (autor: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa/GOV/zdjęcie ilustracyjne)

Na warszawskim Targówku powstanie biogazownia. To inwestycja Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania zapowiadana kilka lat temu. Teraz jednak, dzięki uchwalonemu przez Mazowsze „Planowi gospodarki odpadami”, poznaliśmy szczegóły tej inwestycji.

Biogazownia ma powstać do 2028 roku i ma przetwarzać 100 tys. ton odpadów zielonych i organicznych rocznie. Wytworzony gaz ma zasilać miejskie śmieciarki i autobusy.

Mieszkańcy Targówka są w tej sprawie podzieleni, jedni nie chcą kolejnej instalacji po spalarni w dzielnicy, inni uważają, że gdzieś trzeba te odpady przetworzyć, a nowoczesne filtry niwelują brzydkie zapachy.

— Czy to będzie wpływać na komfort? To się dopiero zobaczy — zastanawia się jeden z mieszkańców.

Pomysł popiera poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki. To on w ostatnich latach głośno zachęca samorządy do budowania biogazowni.

— Jeśli będzie to oparte na selektywnym odbiorze odpadów biodegradowalnych, kuchennych, to jest to świetny pomysł, bo to jest najbardziej energetyczny biosubstrat, który w połączeniu także ewentualnie z osadami komunalnymi może dać dużo energii, dużo ciepła — wyjaśnia Sawicki.

Biogazownia ma powstać w sąsiedztwie nowej spalarni przy ulicy Zabranieckiej. Obie instalacje będą mogły wspólnie przetworzyć blisko 400 tys. ton odpadów rocznie.

Zapytaliśmy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania o to, na jakim etapie jest inwestycja. Czekamy na odpowiedź.

Chcesz opowiedzieć naszemu reporterowi o ważnym temacie czy istotnym problemie? Napisz do Przemysława na adres: przemyslaw.paczkowski@rdc.pl.

Czytaj też: Fotoradar z Alej Jerozolimskich znowu zniszczony