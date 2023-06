Kiedy niebezpieczne odpady zostaną usunięte z Targówka? Miasto odpowiada Adam Abramiuk 07.06.2023 06:24 Trzeba najpierw znaleźć pieniądze w budżecie miasta – tak ratusz w Warszawie odpowiada na pytanie, czy przekaże dzielnicy Targówek środki na usunięcie niebezpiecznych odpadów z ul. Odrowąża. Od trzech lat znajduje się tam blisko sto beczek z chemicznymi odpadami niebezpiecznymi.

Co z nielegalnymi odpadami na Targówku? (autor: Zdjęcie ilustracyjne/WIOŚ Warszawa)

Na Targówku już od trzech lat znajduje się składowisko niebezpiecznych odpadów. Niektóre beczki są rozszczelnione, co powoduje wyciek substancji do ziemi. Choć dzielnica jest gotowa usunąć zbiorniki z prywatnej posesji, to nie ma na to środków, a potrzeba co najmniej 8 mln zł.

Ratusz, który te pieniądze mógłby przekazać, cały czas zwleka z decyzjami w tej sprawie.

– W finale sprawa trafia do samorządu, który teraz musi teraz wygospodarować kilka milionów złotych pieniędzy budżetowych, czyli wszystkich warszawiaków. Tak to właśnie będzie wyglądało, a kiedy, tego nie umiem powiedzieć, bo żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły – mówi rzeczniczka miasta Monika Beuth.

Poszukiwaniami właściciela działki zajmowała się prokuratura, jednak śledztwo umorzono. Mimo wszystko dzielnica będzie wnioskować o powtórzenie postępowania.

Odpady z Targówka do prokuratury

Ponadto władze dzielnicy chcą, by prokuratura po raz kolejny zbadała kwestię niebezpiecznych odpadów.

– Słyszymy, że wokół Warszawy, w okolicach Wołomina pojawiają się kolejne wysypiska odpadów niebezpiecznych. Możemy domniemywać, że przyjechały one do nas z zagranicy, w związku z tym służby państwowe powinny zająć się tym ponownie, dlatego Urząd Dzielnicy Targówek ponownie będzie składał wniosek do prokuratury, aby ustalić sprawców – informuje Kunowski.

Sprawa jest tym bardziej ważna, że badania WIOŚ potwierdziły, iż w beczkach są toksyczne substancje.

– Ekspertyza wskazała, że są to odpady niebezpieczne, które należy zakwalifikować jako zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne lub inne rozpuszczalniki i mieszaniny odpadów – mówi rzecznik WIOŚ.

W ostatnim czasie wykryto podobne składowiska z niebezpiecznymi odpadami, m.in. w Wołominie.

