Projekt Warszawa podejmie Aluron Wartę Zawiercie. P. Graban: musimy wypracować sportową złość RDC 18.04.2025 22:23 Przede wszystkim musimy wypracować sportową złość. Musimy od początku narzucić swój styl gry — powiedział trener PGE Projektu Warszawa Piotr Graban przed starciem z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Dla drużyny ze stolicy będzie to jednocześnie okazja do rewanżu, za porażkę w półfinale Pucharu Polski. Mecz odbędzie się w sobotę o godz. 14:45.

Piotr Graban (autor: RDC)

W sobotę siatkarze PGE Projektu Warszawa podejmą Aluron CMC Wartę Zawiercie w pierwszym meczu półfinałowym plus ligi. Stawką jest finał!

Dla drużyny z Warszawy będzie to jednocześnie okazja do rewanżu, za sobotnią porażkę w półfinale Pucharu Polski. Projekt przegrał 0:3.

Co trzeba zmienić? Podsumował to krytycznie na antenie Polskiego Radia RDC trener Piotr Graban.

— Nie jest tak, że w jakimś elemencie my graliśmy słabo. W każdym. Tak naprawdę w każdym. Jak próbowaliśmy wrócić, jak mieliśmy punkt zaczepienia, to wychodziła im jedna, dwie dobre akcje i niestety podcinano nam znowu skrzydła — powiedział Graban.

Gość „Magazynu sportowego” dodał, że przed sobotnim spotkaniem kluczowa będzie zmiana mentalna.

— Przede wszystkim musimy wypracować tę sportową złość. Musimy to przekuć na boisko. Musimy od początku narzucić swój styl gry. Zaryzykować może nawet odrobinę po to, żeby jak nam wyjdzie, no to jednak to uskrzydlać — zaznaczył trener.

Początek sobotniego meczu o godz. 14:45. Gra będzie prowadzona do dwóch zwycięstw. W drugiej parze grają Jastrzębski Węgięl i Bogdanka Lublin.

