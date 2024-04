Trzech siatkarzy Projektu powołanych na zgrupowanie przed IO. „Do Paryża wziąłbym ich wszystkich” Łukasz Starowieyski 30.04.2024 14:31 Nawet trzech zawodników Projektu Warszawa może pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Tylu siatkarzy warszawskiej drużyny dostało powołanie na pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski. Do Paryża wziąłbym ich wszystkich - mówił w „Magazynie Sportowym” RDC trener Projektu Piotr Graban.

RDC

Jan Firlej, Artur Szalpuk i Bartłomiej Bołądź mogą pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Trzech siatkarzy Projektu Warszawa dostało powołanie na pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski.

- Do Paryża wziąłbym wszystkich trzech - mówił w „Magazynie Sportowym” RDC Piotr Graban, trener Projektu. - Janek Firlej zasługuje na to, żeby być jedynką, a jak nie, to na pewno dwójką. Artur Szalpuk po rundach zasadniczych był najlepszym polskim przyjmującym, najlepszą efektywność miał. A Bołądź no to nawet w tych meczach o trzecie miejsce chyba dwukrotnie został MVP - tłumaczył.



Wszyscy trzej mają już reprezentacyjne doświadczenie. Szalpuk to mistrz świata z 2018 r. Bołądź, grał w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk w zeszłym roku, Firlej zdobył dwa medal Ligi Narodów. Reprezentacja zbiera się 8 maja. Pod koniec miesiąca rusza Liga Narodów. Igrzyska w Paryżu rozpoczną się pod koniec lipca.

