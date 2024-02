„Spełniliśmy swoje marzenia”. Zdobywcy Pucharu Challenge wylądowali w Warszawie

Projekt Warszawa, który wywalczył wczoraj Puchar Challenge, wrócił do stolicy. Sportowcy pokonali we wtorek w drugim meczu finałowym włoską Monzę 3:1. — Teraz mamy to pierwsze wymarzone trofeum — oznajmił kapitan Andrzej Wrona po przylocie do Warszawy. Jak podkreślili siatkarze, czas na świętowanie jeszcze przyjdzie. Przed Projektem sobotnie spotkanie w półfinale Pucharu Polski.