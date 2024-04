„To będzie wojna”. Batalia o brąz siatkarskiej PlusLigi. Projekt Warszawa zmierzy się Resovią Rzeszów Łukasz Starowieyski 23.04.2024 15:16 Projekt Warszawa powalczy o brązowy medal siatkarskiej PlusLigi. Stołeczny klub zmierzy się dziś na wyjeździe z Asseco Resovią Rzeszów. — To będzie niezła wojna — zapowiedział w „Magazynie Sportowym” RDC trener Projektu Piotr Graban.

Projekt Warszawa zagra pierwszy mecz o 3. miejsce PlusLigi (autor: Adam Starszynski/Projekt Warszawa/FB)

Projekt Warszawa zmierzy się dziś na wyjeździe z Asseco Resovią Rzeszów w pierwszym meczu rywalizacji o 3. miejsce siatkarskiej PlusLigi. Oba zespoły mierzyły się w tym sezonie dwukrotnie. W pierwszym spotkaniu triumfowali warszawianie (3:1), w drugim musieli uznać wyższość zespołu z Rzeszowa (1:3).

Bojowe nastawienie

W ubiegłą sobotę stołeczni siatkarze przegrali rewanżowy półfinał z Wartą Zawiercie (1:3), jednak jak zapewnił na antenie RDC trener Projektu Piotr Graban nie wpłynęło to negatywnie na morale zespołu.

– Po tym meczu nie zwiesiliśmy głów, byliśmy smutni, ale wiemy, że mamy coś do ugrania. To nie jest tak, że drużyna jest rozbita. Wiemy, co mamy zrobić i będziemy walczyć do końca, na sto procent, aby zdobyć brązowy medal – zapewnił Graban.

Dodatkową motywacją dla warszawskich zawodników jest chęć wywalczenia cennego awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dla polskich drużyn przewidziano 3 miejsca w tych rozgrywkach. Dwa z nich zajęli finaliści PlusLigi - Jastrzębski Węgiel i Aluron CMC Warta Zawiercie.

Kto faworytem?

Asseco Resovia Rzeszów w półfinałach odpadła po wyrównanych meczach z obecnym mistrzem Polski Jastrzębskim Węglem. Oba spotkania rzeszowianie przegrali 2:3.

– Jesteśmy drużynami o zbliżonym potencjale. To będzie niezła wojna. Będą fajne emocje. Mamy nadzieję, że to będzie mecz na naszą korzyść – ocenił Piotr Graban.

Największym atutem rywali Projektu Warszawa jest zagrywka. W ćwierćfinale fazy play-off w meczu z Treflem Gdańsk atakujący Resovii Jakub Bucki zaserwował aż 11 asów!

Przepis na sukces

Historycznie w rywalizacji obu drużyn dużo lepiej wypadają Rzeszowianie, którzy na 45 rozegranych z Projektem meczów wygrali aż 29 razy. W tym sezonie jednak warszawscy siatkarze na koniec rundy zasadniczej mieli w tabeli przewagę ośmiu punktów więcej nad Resovią. O tym jak zagrać, aby wygrać mówił w „Magazynie Sportowym” RDC były zawodnik Projektu Warszawa Jan Król.

– W swojej drużynie znaleźć mocny punkt w postaci przyjęcia i kuć swoją zagrywką. W Warszawie jest kilku zawodników, którzy potrafią zagrywać i to oni będą musieli wykonać ciężką pracę – mówił.

Początek meczu Projektu Warszawa z Asseco Resovią Rzeszów o godzinie 20:30.